富士フイルム株式会社は、ミラーレスカメラ「GFX100 II」の最新ファームウェアを10月30日（木）に公開した。バージョン番号は2.40。スマートフォンアプリや外部機器とのワイヤレス通信時におけるセキュリティを強化した。

適用すると、スマートフォンアプリとの接続手順が変更されるほか、カメラの「ワイヤレス通信」の設定メニューが削除される。

アップデート後は、iOS版のFUJIFILM Camera Remoteとの接続が不可となるため、FUJIFILM XAppを使う必要がある。またAndroid版においては、端末のBluetoothバージョンをVer.4.2以降に対応するなど注意点をあらかじめ確認されたい。