宇野昌磨アイスショー『Ice Brave2』京都公演・現地レポート後編



『Ice Brave2』京都公演でアイスダンスを披露した宇野昌磨と本田真凜 Photo: Toru Yaguchi ©Ice Brave Executive Committee All rights reserved.





【本田真凜とのアイスダンスはレベルアップ】

「ポーズをお願いします！」「目線をこちらに！」

取材エリアに集ったカメラマンたちからのリクエストに、看板を背にした彼は文句も言わずに従った。「OKポーズよりも、ピースのほうが『Ice Brave2』だからいいんじゃない？」と言われると、「たしかに」と素直にピースサインでほほ笑む。おどけたファインティングポーズで、練習中のバックフリップ成功を誓う。彼の性格がにじみ出た和やかな囲み取材だった。

宇野昌磨は、日本男子シングル史上初の世界選手権連覇に成功している。全日本選手権も優勝６回、準優勝４回と常に主役のひとりだった。記録にも、記憶にも残るスケーターと言える。

その宇野が昨年５月で現役引退を発表後、プロスケーターに転向した。そしてプロデューサーとしてアイスショー『Ice Brave』を開演。公演のたび、人気は高まった。そして続編公演が決定し今回、『Ice Brave2』が京都で再び幕を開けた。

挑戦の象徴のひとつとして語られるのは、本田真凜とのアイスダンスだろう。本田と宇野のアイスダンスは、公演後半の目玉になっている。それぞれ、体力的にも厳しい。そこで表現者の真価が問われるわけだが......。

11月１日、『Ice Brave2』の初日公演で、ふたりは会心の答えを示した。『Wild Side』の曲に合わせて、スピードを落とさず、近い距離で滑る。それは決して簡単なことではない。

ひとつの基準になるツイズルも、見事に調和していた。また、ダンススピンは溶け合うようだった。そしてリフトは前回よりも難易度が上がっており、高い位置でライトに照らされた本田は美しかった。つまり、パートナーを引き立てた宇野の勝利でもあるだろう。

「今に満足せず、もっといろいろ挑戦したいという気持ちでした」

宇野はそう言って、ダンスを振り返った。

「前回よりも一段階レベルの上がったものをお客さんにお見せしたくて。リフトはぎこちない部分もあったかもしれませんけど、お客さんが反応する声を聞いた時、驚いているのを間近で感じられたので満足しています！」

【伝わってくる氷上の楽しさ】

村元哉中、高橋大輔のふたりが広げたアイスダンスの世界は、多くのスケーターに伝播した。チャレンジする敷居を下げ、より身近なものになった。シングルから転向し、挑戦する選手が増えた。

宇野は表現者としてのアイスダンスの取り組みだが、その真剣さは競技者にも負けない。ダンスは「シングルとはまったく違う競技」と言われる。スケート靴からして違い、エッジは短く不安定で、生半可な気持ちではできないのだ。

「まったくの初心者だったんで、とにかくふたりで手をつないで滑りながら始めました」

昨年７月のインタビュー、宇野はそう振り返っていた。

「（高橋）大ちゃんとかうまい人や、世界一のアイスダンサーの演技を見ながらって感じでした。とにかくシングルとは違うので......たとえば、シングルは自分の体の中心に軸があるじゃないですか？ でも、ダンスはふたりの間、ど真ん中に軸があって、外でのスピンでは相当なスピードが必要になるんですよ。

体感で言うと、とんでもなく速い。外側から見ると、そうでもないんですけどね（笑）。最初は戸惑ってしまい、難しかったです。ただ、僕はできないことをできるようになるところに成長を感じられるし、その瞬間が好きなんだなってあらためて思いました」

何よりふたりがアイスダンスを踊る時、氷上での楽しさが伝わってきた。それがショーとしては大事な要素だ。

本田は現役時代、世界ジュニア選手権で優勝するなど「天才少女」の称号をほしいままにしてきた。ジャッジでジャンプの比重が高くなるなか、重圧で伸び悩むことになったが、演技力で言えば日本人選手トップクラスで、今は居場所を見つけた様子が見える。リンクでの明るい表情から楽しさが伝わって、感情を解放し、観客とも一体になれているのだ。

宇野は、その本田と調和することで、お互いの力を最大限に引き出し合っていた。もちろん、アイスダンスは甘くはない。たとえば『Ice Brave』の千秋楽、ふたりは最高の滑りを見せられる確信があったというが......。

「千秋楽は朝の練習でツイズルを直して、めっちゃよくなったんですよ。（本田）真凜とも近くで滑れているし、ふたりで『これ、やろう！』ってなりました。それで本番は回りすぎるミスって（苦笑）」

宇野は昨年７月のインタビューで、そう失敗談を明かしていた。

「あれこそ、アイスダンスの難しさですね。ふたりで滑るっていうのは本当に難しい。近い距離で邪魔にならないようにと考えると、どこにいてほしいの、どこにいないほうがいいのっていろいろ考えて、マジでわかんなくなる（笑）。

ただ近い距離でタイミングを合わせると、それだけで"すごいように"見えるし、言い方はおかしいですけど、ふたりがピッタリ回るってこんなにすごいんだなって思いました」

壁を乗り越えて、ふたりは『Ice Brave2』で進化したダンスを見せていた。

「これからどんどんよくなるはずです！」

宇野は快活に言って、前を向く。

『Ice Brave2』は11月14〜16日に東京公演、11月29〜30日に山梨公演、12月６〜７日に島根公演、そして来年１月24〜25日に宮城公演が予定されている。公演のたび、変わり続ける。同じショーはひとつもない。

終わり

