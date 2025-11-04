活動再開から10ヵ月の「寂しい背中」…中丸雄一「生放送で出待ちは…まさかのゼロ」漂う哀愁写真

女子大生との″アパホテル密会″で謹慎、

”出待ち”が恒例の「5時に夢中!」出演なのに…

「めちゃめちゃめでたいですよね。嬉しいですよね」

「舞台で１ヵ月、一緒に過ごしたこともありましたけど、最近は年１〜２回しか会えていないですね」

10月15日の「5時に夢中!」（TOKYO MX）で『SUPER EIGHT 』村上信五（43）の結婚について語る新コメンテーターで元『KAT-TUN』の中丸雄一（42）の舌は実に軽やかだった。

女子大生との″アパホテル密会″を受けての活動自粛が空けて１年弱。徐々に中丸の露出が増えてきた。10月から始まったコメンテーターの仕事もその一つ。

「5時に夢中!」は生放送で、著名人が出演する日は局前にファンが行列を作る。天下の旧ジャニーズで「シューイチ」（日本テレビ系）や「家事ヤロウ!!!」（テレビ朝日系）などの人気番組にレギュラー出演していた中丸が出るとなれば黒山の人だかりが――と思いきや、ゼロ！

スタッフ数名に見送られ、警備員に軽く一礼して迎えの車に乗り込む中丸の「寂しい背中」に哀愁が漂っていた。

「それだけ″アパホテル密会″に世間がドン引きしたってことでしょう。ただ、『捨てる神あれば拾う神あり』で、地方局からオファーが来ていて、中丸は９月から大分や熊本など九州ローカルの仕事に注力しているんですよ。大分での街ロケの際には野次馬にも丁寧に応対していたようで、評判は上々。知名度もコメント力もあるし、人柄もいいからWIN-WINでは？」（芸能プロ幹部）

中丸の復活劇は地方から始まる!?

『FRIDAY』2025年11月7日号より