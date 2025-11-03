【整体プロが指南】ウォーキングする前に知っておかないとマズイこと。歩く前の1つの習慣

「毎日ウォーキングしているのに、なぜかひざや腰が痛い」――。

その原因、じつは“体のゆがみ”かもしれません。

ウォーキングは手軽で効果的な運動ですが、ゆがんだ姿勢のまま歩き続けると、関節や筋肉に負担がかかり、不調を悪化させることもあります。

そんな悩みを解消するのが、新刊『すっきり自力整体』。

「自力整体」とは、整体師や鍼灸師の手技を自分におこなうメソッド。痛みやコリ、冷え、不眠などの不調を整えます。

現在、全国で約1万5000人が実践中。「疲れにくくなった！」「眠りの質が上がった！」といった声も多数。

本稿では、著者・矢上真理恵さんが教えるウォーキング前に整える体のポイントと、新刊から手軽なゆがみ調整ワークを抜粋してご紹介します。

監修：矢上 裕（矢上予防医学研究所所長／自力整体考案者／鍼灸師・整体治療家）

写真：榊智朗 構成：依田則子

ゆがみを放置したまま歩くと、ひざや腰を痛めるリスクがある

ウォーキングは手軽で、誰でもすぐにはじめられる健康法ですが、「体のゆがみ」を放置したまま歩くのはとても危険です。

とくに、ひざや股関節、腰、首などに痛みを抱えている方は注意が必要です。

たとえば、右肩が下がっている人は、骨盤も右に傾きやすく、その結果、右ひざに大きな負担がかかってしまいます。

私の生徒さんの中にも「歩くと片側のひざが痛くなる」と相談に来られる方が多いのですが、じつはひざだけでなく、全身のバランスが影響しているのです。

正しい歩き方より「ゆがみを整える」ことが先

ウォーキングを続ける前に、まず体のゆがみを整えておくことが大切です

ゆがみを放置したまま歩き続けると、コリや痛み、不調が出やすくなります。

歩けば歩くほど、股関節痛や腰痛、首のコリを引き起こしやすくなり、将来的には歩行そのものがつらくなることもあります。

じつは私自身も、ゆがみを放置したままフルマラソンに挑戦したことがあります。

10キロを過ぎたあたりで片方のくるぶしが痛み、その後、ひざ、腰、首へと痛みが上に上がっていきました。

下半身のズレをかばおうとする動きが、全身へと連鎖していったのです。

この経験から、私は「運動と同じくらい、ゆがみのケアが大切だ」と痛感しました。

歩き方をいろいろ意識するよりも、まずは体のゆがみを整えることが最優先です。

自力整体は、骨盤を中心に全身のゆがみやねじれをリセットしてくれるワークも多数あります。

「歩くと片側のひざが痛くなる」と訴えていた生徒さんも、週に2回ほど続けただけで、体の安定感がまったく違ってきました。

自分の体がどんなふうに傾き、ねじれているのかを知ること。これが、健康的に歩くための第一歩です。自力整体を習慣にすると、自分の体のゆがみや硬さなどの違和感に気づくこともできます。

「整えてから歩く」ことで、体はもっと軽くなる

ウォーキングやランニングを日課にしている方こそ、ぜひ自力整体を習慣にしてみてください。体を整えてから歩くことで、驚くほど軽やかに、そして長く健康でいられるはずです。

最後に、著書『すっきり自力整体』から、骨盤まわりのゆがみ解消に役立つ「開脚で屈伸」のワークを紹介しましょう。

股関節の緊張もほぐれ、足腰への負担を軽減します。

歩く前に骨盤リセット！「開脚で屈伸」のワーク

画像を見ながらおこないましょう（※画像は書籍『すっきり自力整体』より抜粋）。

◎「開脚で屈伸」のワーク

【手順1】

◆しゃがんで両手を床につく

【手順2】

◆左脚を横に開き頭を床に近づける

伸ばしたほうの足首は直角に。右ひじをひざの内側に入れ、左の股関節をぐーっと開く

※股関節とひざ裏の伸びを感じられたら◎

【手順3】

◆すこし顔を上げたら左ひざをぎゅーっと押す

【手順4】

◆1に戻り、左右交互に5回ずつ繰り返す

時間に余裕のある方は、書籍『すっきり自力整体』で紹介している動画でわかる「20分ショートレッスン」も役立ちます。

※『すっきり自力整体』では、このほかにも、整体プロの技法を応用したメソッドを多数掲載。老廃物の排出、コリや痛みの緩和、不定愁訴やゆがみの解消まで、自分でできる整体の実践法を紹介しています（★54分の動画付き）。

矢上 真理恵（やがみ・まりえ）

矢上予防医学研究所代表取締役

1984年、兵庫県生まれ。高校卒業後単身渡米、芸術大学プラット・インスティテュートで衣装デザインを学び、ニューヨークにて独立。成功を夢見て、徹夜は当たり前、寝るのはソファの上といった多忙な生活を続けた結果、心身のバランスをくずし動けなくなる。そのとき、父・矢上裕が考案し約1万5000名が実践している「自力整体」を本格的に学び、心身の健康を取り戻し、その魅力を再発見。その後、自力整体ナビゲーターとして、カナダ、ヨーロッパ各地、イスラエルにて、クラスとワークショップを開催。さらに英国の名門セントラル・セント・マーチンズ大学院で「身体」をより体系的に学び、2019年に帰国。現在、国内外の人たちに自力整体を伝えながら、女性のための予防医学をライフワークにしている。著書に、『すごい自力整体』『すぐできる自力整体』（ダイヤモンド社）がある。



自力整体オフィシャルウェブサイト

https://www.jirikiseitai.jp/



監修者：矢上 裕（やがみ・ゆう）

矢上予防医学研究所設立者、自力整体考案者、鍼灸師・整体治療家

1953年、鹿児島県生まれ。関西学院大学在学中の2年生のとき、予防医学の重要性に目覚め、東洋医学を学ぶため大学を中退。鍼灸師・整体治療家として活躍するかたわら、効果の高い施術を自分でできるように研究・改良を重ね「自力整体」を完成。兵庫県西宮市で教室を開講、書籍の出版やメディア出演などで注目され、全国から不調を抱える人々が続々と訪れるようになる。現在約400名の指導者のもと、約1万5000名が学んでいる。著書に『自力整体の真髄』『はじめての自力整体』『100歳でも痛くない 痛みが消える自力整体』（ともに新星出版社）など多数。自力整体の書籍は累計32冊、総発行部数は77万部を超える。遠隔地の人のために、オンライン授業と通信教育もおこなう。

※自力整体は矢上裕の登録商標です。