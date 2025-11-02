◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが３勝３敗で迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦の敵地・ブルージェイズ戦で延長１１回の接戦を制し、球団史上初となるＷＳ連覇を成し遂げた。前日の第６戦に先発して６回５安打１失点で白星を挙げ、この日も９回途中から登板して胴上げ投手となり、ＷＳ３勝を挙げた山本由伸投手（２７）がＭＶＰに輝いた。ＷＳは３勝、防御率１・０２と圧巻の成績をマーク。日本人では０９年松井秀喜（ヤンキース）以来１６年ぶり、投手では初の快挙。日本人のＷＳ胴上げ投手は１３年上原浩治（レッドソックス）以来２人目の偉業だった。

シャンパンファイト後には、再び会見で思いの丈を語った。「第３戦も延長戦がありましたし、何があるか分からないという気持ちで試合に合わせてとなったんですけど、展開によってはクローザーもあるかもみたいなになってきて、すごい不安な気持ちになりましたけど…」としながら、「限界を超えたというような感覚はないですね。投げられるという、チームも僕が行けると言わないと出さないからと声をかけていただいたので。気持ちに余裕を持って準備できたと思いますし、そのお陰でいい投球になりましたし。限界を超えたというような感覚はないですけど、プロに入って２日連続登板するという経験は初めてだったので。そこに関してはまた一つ新しい自分が、行けるんだという自信になりました」「もちろんこういった落とせない試合だったり、そういう時は怖さというか不安というか。失敗したらどうしようというそういうネガティブな気持ちから緊張とかそういったものはもちろん来ますけど、しっかり落ち着いて集中して深呼吸して、いつも通り試合に入りました」と振り返った。

最後のアウトの瞬間は「もう本当に信じられないというか、最後何投げたかもちょっと思い出せないような、そういった興奮がありましたし。チームメートが自分のところに来てくれた時には本当に今までで一番ぐらいの喜びを感じました」とし、「涙は出ましたね。すごく久しぶりにあふれてきました。うれしかったです」とほほ笑んだ。約１２分間の会見が終わると、メディアから自然と拍手が起きた。