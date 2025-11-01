映画『ハリー・ポッター』公開25周年をお祝い！ 名古屋＆横浜で“クリスマスイベント”開催へ
ワーナー ブラザース ジャパンは、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開から2026年で25周年を迎えることを記念し、セレブレーションイヤーとして、クリスマスイベントなどさまざまな企画を順次展開する。
【写真】幻想的！ クリスマスイルミネーションの様子
■キックオフイベントを開催
今回25周年を祝うキックオフイベントとして開催されるのは、愛知・名古屋で行われる「大名古屋クリスマスイルミネーション」と、神奈川・横浜で行われる「NEWoMan YOKOHAMA CHRISTMAS 2025二ュウマン横浜で『ハリー・ポッター』の魔法にふれる、特別な冬」。
11月12日（水）〜 12月25日（木）の期間に実施される「大名古屋クリスマスイルミネーション」では、高さ約4mの天空のクリスマスツリーをはじめ、フォトスポットや、ポップアップストアの開催、オリジナルポストカードのプレゼント企画、Instagramキャンペーン、飲食店のコラボメニューが楽しめる。
一方「NEWoMan YOKOHAMA CHRISTMAS 2025二ュウマン横浜で『ハリー・ポッター』の魔法にふれる、特別な冬」は、11月20日（木）〜12月25日（木）の期間に開催。劇中の大広間からインスパイアされたデコレーションに加え、ポップアップストアや、一部店舗にてコラボグッズ＆メニューも展開される。
さらに、「Harry Potter」と「25 Years of Magic」のロゴが存在感を放つ25周年記念ビジュアルが初解禁されたほか、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』特別上映や、記念グッズ＆コラボグッズの販売など、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を盛り上げる企画が続々用意される。
