YouTubeチャンネル「京都のフランスのチャンネル」に出演するフロリアン氏が、「【危険すぎる】海外の日常がヤバい…日本人が知らないリアルな5つの現実」と題した動画を配信。自身が日本とフランスで体験した“安全の違い”や、海外、特にフランスの日常に潜む危険について赤裸々に語った。



動画冒頭、フロリアン氏は「日本の安全、もう素晴らしいやん。もう世界でも認めて、自分ももう初めて日本に来た時、一番びっくりした、一番すごい良かったって思ったことが、その安心感」と振り返り、日本ならではの「平和」な空気に強い衝撃を受けたと明かす。一方でフランスの現状について「フランスはロマンティックで綺麗な街なイメージだけど、実は危ないところが多い」と説明し、日本人の“常識”が通じない現実に言及した。



フランスの日常に存在する危険については複数のエピソードが飛び出した。まず「フランスでは泥棒が日常的で、バスの窓が壊され中の荷物を全て盗られたこともあった」と過去の実体験を明かし、「ホテルに荷物を預けて盗まれたり、空港や郵便局、レストランなど、とにかく“どこでも”盗難が起こる」と警告。また、「日本のようにレストランのテーブルの上にスマホや財布を置いて食事なんて、フランスじゃ絶対に無理」と、日本との“安心のレベルの違い”を強調した。



また「フランスで詐欺やスリは本当に多い。親切そうな人が近づいてきて、パスポートを盗まれたり、偽のチャリティーで強引に現金を取られたり。すべて詐欺に見えて、信じられなくなる」と振り返るほか、「マルセイユの駅を出た瞬間、7人からお金をせびられて一気に嫌いになった」とリアルな被害エピソードも披露。



さらにネット犯罪や薬物の問題にも触れ、「フランスはネットも危険で、偽Wi-Fiによる個人情報の盗難が多発している。VPNを使って自分の身を守っている」と、自衛の重要性を訴えた。また、「薬物使用もフランスでは普通で、団地のお兄さんや友達の母親、海軍の中でも当たり前に存在して、年々深刻化している」と異国の現実を包み隠さず語った。



「日本に戻るたび、子供が1人で通学したり、店頭に商品が外に並んでいたりと、日本の安心の基準はフランスでは考えられない。夜に家族が外出しても心配しない」とし、日本の平和さに改めて感動した様子を見せる一方で、「日本人も特にネットやWi-Fi利用時は油断せず、信用できるネットワークのみ使うべき」と注意喚起も忘れなかった。



最後に「日本の安全は本当にすごい。海外旅行や観光の際には、日本の“当たり前”が通用しないことを絶対に覚えておいてほしい」と締めくくり、動画を終えた。