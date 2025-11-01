女優の深田恭子（42）の“43歳目前グラビア”が話題だ。10月31日発売の写真週刊誌「フライデー」において巻頭グラビアとして掲載されたほか、表紙にも登場した。

深田は11月2日が43歳の誕生日。40代にしてなお週刊誌のグラビアを飾るその姿には、Xで《深田恭子ちゃん42才かぁ 奇麗だねぇ》といった感嘆の声が絶えない一方で、ネット上には《頬もこけて痩せすぎじゃない？》といった心配の声も上がるなどしている。スポーツ紙芸能デスクはこう言う。

「深田さんは2021年5月に『適応障害』との診断を受け、4カ月後の9月まで休養していました。その後は芸能活動を再開させていますが、以前ほどの勢いは感じられません。フライデーの表紙とグラビアを飾るのは23年8月以来、今回が2回目ですが、どちらの時も、休養前は上がることがなかった“心配の声”が出てしまっているのが気がかりです。ただ、40代ともなれば、ズボラに生きていれば健康ではいられない年齢です。深田さんも単に節制しているだけでしょうし、ファンの取り越し苦労とも考えられますがね」

実際、深田は今年7月期のドラマ「初恋DOGs」（TBS系）に出演した際には、《ずいぶん若い》といった声こそ上がれど、特に体調を心配するような声はみられなかった。だが、ドラマ放送中となる8月に22作目となる写真集「AO」が発売されると、《ガリガリに痩せすぎ》なんて書き込みがあったのも確かだ。

「芸能人の中にも、動画で見た場合と静止画で印象が大幅に変わる人がいます。とりわけ深田さんは20代、30代の頃にややぽっちゃりしていた時期もあった。当時のイメージが残っているファンは少し痩せただけでも“激ヤセ”に感じるでしょうし、本人の体調に何ら問題がなくとも、ファンにとっては心配の種になるでしょうね」（週刊誌芸能記者）

11月27日には本人の2026年版のカレンダーが発売されるというが、その中の本人の姿やいかに……。

◇ ◇ ◇

