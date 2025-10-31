「佐々木朗希と結婚したかった！」千葉ロッテ推し「Lカップセクシー女優」が明かす“タイプの選手”

ヤクルト・村上と「対戦したい」

「ドジャースで活躍中の佐々木君がめちゃくちゃ好きだったんですが、まさか結婚しちゃうなんて残念です」

こう話すのは「Lカップ」を武器に大活躍中のセクシー女優・田野憂さん。FRIDAY撮り下ろしのデジタル写真集が話題を呼んでいる彼女だが、野球ファンの間でも注目が集まっている。絶好調の彼女の「野球愛」を深掘りしてみた。

「出身は横浜ですが、家族はみんな千葉ロッテファンだったので私も自然とロッテを応援するようになりました。メジャーに行ってしまった佐々木朗希選手が大好きで、完全試合を達成した時も球場にいました。６回裏くらいからドキドキが止まらなくて、最高に面白い試合でした。でも今年のロッテは『どうしたんだろう？』という感じでした……」

小さい頃から周りに野球があったという田野さん。中学時代には「４番センター」の彼氏もできたという。好きなタイプは「顔がカッコよくて、ガタイがいい人」。野球選手はまさに理想的なカラダをしていると、興奮気味に話す。

「ヤクルトの村上（宗隆）選手や、阪神のサトテル（佐藤輝明）選手が大好きです。特に村上選手は赤ちゃんみたいなかわいさもあって、ぜひ対戦してみたいですね。ロッテだと、’22年までいたレアード選手の顔がタイプでした！」

「巨人ファンは嫌」

野球についてSNSで発信することで、次第に野球ファンからのメッセージも届くようになったという。

「巨人ファンの方から『結婚しよ』というメッセージが来て、『巨人ファンは嫌』と返事をしたこともありました（笑）。

実は推しの佐々木君がいなくなり、成績も振るわなかったことで、今年は野球への情熱が少し落ち着いてしまったところもあります。でもファンの方からは『ロッテを裏切るなよ』と言われるので、来シーズンはもう一度ロッテの応援に力を入れていきたいです」