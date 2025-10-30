妊活について、具体的に何をする？

※本記事は、医師による執筆記事です。

妊活を始めたいけど、「妊活って何をしたらいいの？」と思う方も多いのではないでしょうか。

妊娠に向けてどのような工夫を取り入れていけばいいのかを確認しましょう。

性行為の回数を増やす

どんなに体によい生活をしても、性行為をしなければ妊娠はできません。

理想的には、男性の性的欲求が起きた時には性行為を行うようにします。週2〜3回性行為を行うのがベストです。

なぜなら精子は4〜5日生存するからです。精子が常に腹腔内にいて、卵子が排卵されるのを待つという状態にするのが一番妊娠する確率が上がります。

それはちょっと無理なカップルは、必ず週末は性行為をする習慣をつけることです。女性の排卵は、体調やストレス等で簡単にズレますので、生理の1〜3日以外の週末は、妊活中は残業等をせずさっさと帰宅し、カップルでイチャイチャしてください。そして気分が乗ってきたら性行為をいたしましょう。

気分を変えるために場所や時間を変えたり、イベントを組み込んだり等の演出がお互いに必要です。