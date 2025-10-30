たまひよ「赤ちゃんの名前ランキング」発表、男女1位や2025年の傾向は？
妊娠・出産・育児雑誌「たまごクラブ」「ひよこクラブ」（ベネッセコーポレーション）は10月30日、「たまひよ 赤ちゃんの名前ランキング 2025」を発表した。女の子は「翠」が初の1位、男の子は「碧」が2年連続1位となっている。
このランキングは、2025年1月1日〜2025年9月15日に生まれた子ども約16.6万人の名前を調査・集計したもの。名前ランキングとしての集計数は国内最多だ。
2025年（1〜9月）に生まれた赤ちゃんの名前は、男の子は「碧」（主な読み「あお」）が、昨年1位に続き2年連続で1位に。女の子は「翠」（主な読み「すい」）が、「たまひよ 赤ちゃんの名前ランキング」史上初めての1位となった。
男の子の名前では「朝陽（あさひ）」が昨年6位から4位にランクアップ。また昨年18位だった「晴（はる）」が8位に。青や空を連想させるような名前が上位に入っている。また、5位「蓮」、7位「凪」、10位「律」は3年連続でTOP10以内に入っていて、一文字の名前の人気ぶりがうかがえる結果となった。
一方、女の子の名前は「陽菜（ひな）」が昨年12位より5位にランクアップ。そして、2位の「陽葵（ひまり）」にもあるように、暖かさを感じる「陽」という漢字が人気だ。ちなみに、「陽葵（ひまり）」は2016年以降は1位もしくは2位にランクインしている人気の高い名前。「太陽のように元気で、ひまわりのようにまっすぐ育ってほしい」、また「葵」の持つ和のイメージから「あたたかく気品のある人に成長してほしい」といった願いがあるようだ。
☆赤ちゃんの名前ランキング2025＜男の子＞
1位：碧 2位：湊 3位：陽翔 4位：朝陽 5位：蓮
☆赤ちゃんの名前ランキング2025＜女の子＞
1位：翠 2位：陽葵 3位：凛 4位：芽依 5位：陽菜
