たまひよ「赤ちゃんの名前ランキング」発表、男女1位や2025年の傾向は？

写真拡大

妊娠・出産・育児雑誌「たまごクラブ」「ひよこクラブ」（ベネッセコーポレーション）は10月30日、「たまひよ 赤ちゃんの名前ランキング 2025」を発表した。女の子は「翠」が初の1位、男の子は「碧」が2年連続1位となっている。

このランキングは、2025年1月1日〜2025年9月15日に生まれた子ども約16.6万人の名前を調査・集計したもの。名前ランキングとしての集計数は国内最多だ。

2025年（1〜9月）に生まれた赤ちゃんの名前は、男の子は「碧」（主な読み「あお」）が、昨年1位に続き2年連続で1位に。女の子は「翠」（主な読み「すい」）が、「たまひよ 赤ちゃんの名前ランキング」史上初めての1位となった。

男の子の名前では「朝陽（あさひ）」が昨年6位から4位にランクアップ。また昨年18位だった「晴（はる）」が8位に。青や空を連想させるような名前が上位に入っている。また、5位「蓮」、7位「凪」、10位「律」は3年連続でTOP10以内に入っていて、一文字の名前の人気ぶりがうかがえる結果となった。

一方、女の子の名前は「陽菜（ひな）」が昨年12位より5位にランクアップ。そして、2位の「陽葵（ひまり）」にもあるように、暖かさを感じる「陽」という漢字が人気だ。ちなみに、「陽葵（ひまり）」は2016年以降は1位もしくは2位にランクインしている人気の高い名前。「太陽のように元気で、ひまわりのようにまっすぐ育ってほしい」、また「葵」の持つ和のイメージから「あたたかく気品のある人に成長してほしい」といった願いがあるようだ。

☆赤ちゃんの名前ランキング2025＜男の子＞
1位：碧　2位：湊　3位：陽翔　4位：朝陽　5位：蓮

☆赤ちゃんの名前ランキング2025＜女の子＞
1位：翠　2位：陽葵　3位：凛　4位：芽依　5位：陽菜