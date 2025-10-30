50代は、経済的なことや健康のことなど、これからの人生についてリアルに考え始める人も増えてくる年代です。レストランガイド「東京最高のレストラン」編集長の大木淳夫さんは、「50代は残された時間を豊かに過ごすスタート時点として大切な時期。だからこそ美食を趣味にするといい」と語ります。そこで今回は、大木さんの著書『50歳からの美食入門』から一部を抜粋し、中高年の外食における楽しみ方をご紹介します。

「慣れてる」と思われる注文の手順

アラカルトの大問題

レストランに入ってから一番楽しいのは、メニューを見る時間です。

このお店にはどんな料理があるんだろうと思いながら、ひとつひとつ料理名を眺め、作戦を立てる時間はワクワク感しかありません。

ところがもう長い間、ある程度高級な料理店では「おまかせ」が主流です。お店側のメリットが大きいように感じますが、客にとっても“座れば自動的に料理が出てくるシステム”は楽なので一気に広がりました。

しかし、グルメブームをけん引してきた世代が高齢化した最近、反発が広がっています。もうたくさんは食べられなくなり、おまかせだけだと量が多すぎて、お店に行きたくても行けなくなってしまったからです。

そんなこともあり、徐々にアラカルトが復権してきたのですが、ここでまた大きな問題が。30代、40代といった今の主流層はおまかせで育っているので、「お好きなものを注文してください」と言われても、どう頼んだらいいのかわからないんですね。

あるアラカルト主体のフレンチシェフは「これは大変な問題です」と悩んでいました。今はバブル世代の常連が来て料理を上手に頼んでくれるけれど、その下が育っていないので、この先どうなってしまうのだろうと。

みなさんはどうでしょうか。居酒屋なら選べるけど、フレンチやイタリアン、中華だと不安かも……って思っていますか。でも大丈夫です。簡単なコツさえ覚えてしまえば、すぐにメニュー選びは楽しくなるし、お店の人からも、あの人慣れてるなって思われるようになりますから。

知的冒険を楽しみましょう。

まずは全体のバランスを俯瞰する

本格的にメニュー選びをスタートする前に、まず飲み物をオーダーしましょう。お好きなものを頼めばいいのですが、私の場合は「泡のグラスを」とか、「スパークリングで」と言う場合が多いです。

「シャンパン」はフランスのシャンパーニュ地方で作られたものしか名乗れない、原産地呼称の飲み物ということは聞いたことがあると思いますが、ブランドが確立しているゆえ、比較的高価です。食前酒の目的のひとつは胃を活性化させることですから、シャンパンにこだわらずスパークリングワインでもビールでもなんでもいいと思います。

先に飲み物をオーダーしておくと店側も安心して、メニュー選びに時間をかけても放置してくれるというメリットもあります。

メニュー選び、４つのポイント

さあ、メニュー選びです。方法は以下の４つ。

（1）主役を決める

（2）その他のキャストを決める

（3）違う食材を組み合わせる

（4）違う調理法を組み合わせる

簡単そうですよね。

（1）から具体的に説明しましょう。

まずは臆することなく、ひとつひとつゆっくり読んでください。おそらく、すごく気になる料理がいくつか出てくることでしょう。それをご自身の中で主役と位置付けてください。

主役さえ決まってしまえば次は（2）その他のキャスト決めです。見合った準主役や脇役を配置していけばいいだけです。

この過程で、サービスの人にだいたいの目安を聞くのもいいかと思います。「一皿の分量はどれくらいですか？ 何皿くらいが適当ですか？」と。この際「私はよく食べる方なのですが」などの個人情報も伝えると、よりいいと思います。メニューに「本日の鮮魚」などと記してあったら、必ず「どんな魚ですか？」と聞くことも忘れずに。

ここで、サービススタッフに「あなたのおすすめは？ 好きなメニューは？」といった質問を投げかけるのも有効です。

ちなみに昔、白金にあった大人が集うレストランで聞いたのですが、上から３番目に書かれているメニューが一番出るそうです。あえてそこに頼んでほしい料理を載せている店もあるでしょうから、見てみてください。

食材「肉・魚・野菜」×調理法「焼・煮・炒・蒸」

（3）と（4）は準主役や脇役の具体的な選び方です。

食材って極端にいえば肉と魚と野菜、ですよね。



調理方法も焼く、煮る、炒める、蒸す、の４種類です。

これを素材や味が被らないように組み合わせればいいだけです。

例えば中華でチンジャオロースを主役にしたかったとしましょう。これは炒めもので豚肉ですから、じゃあ他の料理は牛、鶏、魚介のどれかと野菜にしようとなります。調理法は炒める以外で。それで蒸したよだれ鶏がいいなと思ったら、これはちょっと辛いから野菜は酸味のあるものにするとか。

この基本さえ押さえてしまえば、中華のような膨大な数のメニューがあるお店でも迷わずに選ぶことができます。ちなみに中華では、無理にメインを頼まなくても前菜だけといったオーダーも大丈夫です。

イタリアンでなら、ソースにも注目です。オイル系、トマト系、ミート系、クリーム系など系統がわかりやすいので、選ぶ目安にしましょう。前菜がトマトベースのカポナータだったら、パスタはオイル系のペペロンチーノにするとか。ソースはこれがいいけれど、麺はショートではなくロングパスタに替えたいなと感じたら、お店に相談してみてください。だいたい対応してくれます。

一皿ぐらいは冒険してみる

何皿か頼むわけですから、一皿くらい冒険してみてもいいでしょう。気になる食材や調理法があればチャレンジしてみると新しい発見があるかもしれません。もし自分に合わなくてもそれは経験値として残りますしね。

よく料理人が嘆いていますが、日本人はメインの肉はなんと７、８割の人が牛肉をオーダーするようです。ですから敢えて豚や鶏、ジビエなどで勝負したくても「牛はないんですか？」と聞かれてしまうと。

これももったいないですよね。特にジビエに関しては実は日本が世界で一番おいしいともいわれています。シェフの腕はもちろん、捕獲後の処理が適切なのも大きな要因です。猪や鹿、熊、鴨といったところが有名ですが、ヌートリアやトドも注目のジビエだそうです。お店で見つけたらチャレンジしてみてください。

初めての訪問なら、基本となるメニューを頼んでみる、というのもよく言われることです。鮨ならコハダ、ピッツェリアならマルゲリータ。シンプルゆえにだましのきかない仕込みを、きちんとこだわっているか、味のベースはできているか、といったことを確認するためです。土台がおいしくないと、何を重ねても仕方ないですから。

ただ、お店の調査に行くわけではないので好きなメニューを頼めばいいと思いますが、知識としてお伝えしておきます。

※本稿は、『50歳からの美食入門』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。