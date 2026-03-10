かなり満足感＆充実度の高かった2026年2月号の「煮込みとワイン」特集。これがよかった、あの店もサイコー！こんな店もあったよね〜etc．を、担当ライターの菜々山＆岡本と、編集和賀がワイン片手に語ります！“煮込みとワイン”って、最強じゃないですか!?菜「リサーチであちこち行って毎日食べてたけど、煮込み＆ワインって全然飽きないね」岡「そればかりか、原稿を書きながら、また食べたくなって家でお豆をコトコト炊いてたわ