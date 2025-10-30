JAXA＝宇宙航空研究開発機構の新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」が、ISS＝国際宇宙ステーションに到着しました。

日本時間2025年10月26日に「H3」ロケット7号機で打ち上げられたHTV-X1は、高度約200km×300kmの軌道に投入された後、ISSが地球を周回している高度約400kmに向けて軌道調整を実施。

ISSの下方約10mまで接近して相対速度ゼロをキープしたHTV-X1は、日本時間2025年10月30日0時58分頃に、現在ISSで長期滞在を行っているJAXAの油井亀美也宇宙飛行士が操作するロボットアーム「Canadarm2（カナダアーム2）」で把持（キャプチャ）されました。

この後のHTV-X1はISSの前方に位置する「Harmony（ハーモニー）」モジュールの下部に結合されて、食料品などが搭載されている与圧カーゴの内部にISSの船内からアクセスできるようになります。

HTV-X1のISS係留期間は最大6か月間で、ISSを離脱した後は超小型衛星の放出や技術実証などを約3か月かけて実施する予定です。【最終更新：2025年10月30日1時10分】

関連画像・映像

【▲ ISSとランデブーする新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」。NASAのライブ配信から（Credit: NASA）】

【▲ ISSのロボットアーム「Canadarm2（カナダアーム2）」のカメラが捉えた新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」。NASAのライブ配信から（Credit: NASA）】

【▲ ISSの下方約10mの位置をキープする新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」。NASAのライブ配信から（Credit: NASA）】

【▲ ISSのロボットアーム「Canadarm2（カナダアーム2）」のカメラが捉えた把持（キャプチャ）目前の新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」。NASAのライブ配信から（Credit: NASA）】

【▲ ISSのロボットアーム「Canadarm2（カナダアーム2）」に把持（キャプチャ）された新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」。NASAのライブ配信から（Credit: NASA）】

文・編集／sorae編集部

関連記事 新型補給機「HTV-X1」いよいよISS到着へ キャプチャ担当はJAXA油井亀美也宇宙飛行士 JAXAが新型補給機「HTV-X1」を搭載した「H3」ロケット7号機を打ち上げ三菱電機が新型宇宙ステーション補給機「HTV-X」1号機のサービスモジュール本体を公開参考文献・出典JAXA - 型宇宙ステーション補給機1号機（HTV-X1）把持ライブ中継 (YouTube)NASA - JAXA HTV-X1 Cargo Rendezvous and Capture (YouTube)