【速報】新型補給機「HTV-X」がISSに到着 JAXA油井宇宙飛行士がロボットアームでキャプチャ
JAXA＝宇宙航空研究開発機構の新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」が、ISS＝国際宇宙ステーションに到着しました。
日本時間2025年10月26日に「H3」ロケット7号機で打ち上げられたHTV-X1は、高度約200km×300kmの軌道に投入された後、ISSが地球を周回している高度約400kmに向けて軌道調整を実施。
ISSの下方約10mまで接近して相対速度ゼロをキープしたHTV-X1は、日本時間2025年10月30日0時58分頃に、現在ISSで長期滞在を行っているJAXAの油井亀美也宇宙飛行士が操作するロボットアーム「Canadarm2（カナダアーム2）」で把持（キャプチャ）されました。
この後のHTV-X1はISSの前方に位置する「Harmony（ハーモニー）」モジュールの下部に結合されて、食料品などが搭載されている与圧カーゴの内部にISSの船内からアクセスできるようになります。
HTV-X1のISS係留期間は最大6か月間で、ISSを離脱した後は超小型衛星の放出や技術実証などを約3か月かけて実施する予定です。【最終更新：2025年10月30日1時10分】
