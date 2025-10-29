【ONE PIECE】実写ドラマシーズン2は2026年3月配信、アニメは4月よりエルバフ編に突入！
10月28日（火）に公開された「ONE PIECE NEWS」にて、来年のTVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編の詳細やNetflixシリーズ実写ドラマ版の続報など、『ONE PIECE』に関する最新情報が多数発表された。
『ONE PIECE』の著者は尾田栄一郎。『週刊少年ジャンプ』1997年7月22日発売の34号より連載を開始し、2022年7月に連載25周年を迎える。コミックス1巻は1997年12月24日に発売され、2010年3月4日に発売されたコミックス57巻の初版発行部数300万部が日本出版史上最高初版発行部数を記録し、現在まで初版300万部を維持。 2012年8月3日発売の 67巻が自己記録を更新する初版405万部で刊行される。コミックスの全世界での累計発行部数は、2022年8月4日時点で5億1000万部を突破（日本国内の累計発行部数は4億1000万部以上。海外では60の国と地域で流通し、累計発行部数は１億部以上）。テレビアニメは1999年より、フジテレビ系列で放送を開始し、 2024年に25周年を迎え、半年の充電期間を経た2025年4月よりエッグヘッド編を放送中。2023年8月より配信し大好評を博したNetflix世界独占配信の実写ドラマ版『ONE PIECE』は、シーズン2の配信日が決定、シーズン3の制作決定も発表されるなど話題となっている。
TVアニメ『ONE PIECE』は現在放送中のエッグヘッド編を2025年12月末で終了し、2026年4月よりエルバフ編の放送を開始する。今後は『ONE PIECE』世界の核心に入っていくための体制強化と物語を濃縮してお届けするために、 ”原作1話分をアニメ1話分として放送” することを念頭においた制作方針に挑戦し、2026
年は年間最大26話を放送することを発表した。
4月の放送再開に向け「ONE PIECE NEWS」内では、アニメ「エルバフ」編のティザービジュアルと麦わらの⼀味の衣装設定画が公開された。
そして、Netflixシリーズ実写ドラマ版『ONE PIECE』シーズン2「INTO THE GRANDLINE」が、2026年3月10日から世界独占配信されることが決定。「ONE PIECE NEWS」にはモンキー・D・ルフィを演じるイニャキ・ゴドイから配信日を発表するメッセージが届いた。シーズン2では、遂に麦わらの一味が ”偉大なる航路（グランドライン）” へと進んでいく。シーズン1よりもさらにスケールアップしたアクションと迫力に満ちあふれた映像をぜひお楽しみに。
またシーズン1でも好評を博した、日本語吹き替え版の制作も決定。モンキー・D・ルフィを演じる ”あの方” からの意気込みコメントが「ONE PIECE NEWS」内で発表された。
さらに、『ONE PIECE magazine』で連載された小説シリーズ『ONE PIECE novel HEROINES』をアニメ化した、アニメ『ONE PIECE HEROINES』。『ONE PIECE』に登場する女性キャラクターを主人公に、彼女たちの ”自分らしさ” を描くアニメだが、今回、ナミとニコ・ロビンのキャラクターデザインが初公開された。
また、北海道 新千歳空港で開催される「第12回 新千歳空港国際アニメーション映画祭」にて、アニメ『恋するワンピース』が上映される。11月23日（日）には、メインキャストの3名が登壇するステージも実施も発表されていたが、今回新たに みなみやませまし役で声優に挑戦した、きただにひろしさんが同ステージに登壇することが決定した。まさかのあの名曲をついに生披露……！？
そして、原作の伊原大貴が歌・作詞・作曲・編曲のすべてを担当したオープニング主題歌『圧倒的邂逅』や、エンディング主題歌『秘密のデート』、さらに「ONE PIECE DAYʼ25」のスペシャル映像でも好評を博した『ごめーーん...』などを収録したミニアルバムが11月24日（月）に配信することが決定した。
と、一気に新情報をお伝えしたが、続報が気になる情報もあるので、今後の情報公開もお見逃しなく。
