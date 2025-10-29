ブラジル戦に言及した鎌田。（C）Getty Images

写真拡大

　クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地が、ブラジル戦勝利後のパレス同僚たちの反応を明かした。

　日本は先日の10月シリーズ２連戦で、パラグアイ代表、ブラジル代表と対戦。南米強豪との２連戦初戦ではパラグアイと２−２で引き分けたものの、続くブラジル戦では２点ビハインドから３−２で逆転勝利。王国相手に初勝利を飾った。

　鎌田はこの試合に先発し、85分までプレー。歴史的白星に貢献した。
 
　10月23日に行なわれたヨーロッパカンファレンスリーグのAEKラルナカ戦後、囲み取材に応じた鎌田が、そのブラジル戦に言及。代表活動を終えてパレスに戻り、「ブラジル戦の勝利に対して、チームメイトから何かリアクションはあったか？」との質問に対して、こう述べている。

「もちろんみんな結果は知っていました。世界的に見ても、日本に対する評価が以前より上がっているのをチームメイトたちからは感じました」

　森保ジャパンブラジル撃破は日本のみならず世界でも話題となったなか、イングランドの同僚たちも注目していたようだ。
 
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部／特派）

【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？

 