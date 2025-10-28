この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

『S&P500の暴落に備えながら仕込め！これから2ヶ月が絶好の投資チャンスな理由について紹介します！』と題した動画で、投資アドバイザー・鳥海翔氏が、これからのS&P 500への投資スタンスについて独自の見解を示した。鳥海氏は最高値更新が続く現状で「今、S&P 500が史上最高値なのだけれども、今ここで投資をすべきなのか、それとも様子を見た方がいいのか」という投資家の逡巡を正面から切り捨てた。



S&P 500は年初来で2桁の上昇。4月の政策発表で一時下落したが、その後は反発し、足元では高値更新が続く。背景にはFRBの政策金利0.25％の引き下げがあり、資金調達コストの低下が株式市場を押し上げた。牽引役はAI関連や大型テックで、NVIDIAなどの上昇が象徴的である。



鳥海氏は「最高値＝異常」という思い込みをまず否定する。1950年～2024年のデータでは、9月に最高値を更新した年の10月・11月・12月は90％超の確率で上昇し、3ヶ月平均で+4.7％という傾向がある。さらに、5ヶ月連続でプラスだった年の翌年は90％超の確率で上昇し、平均リターンは+12％という。確率論で見れば、ここからのエントリーは合理的だという主張である。



加えて、平常時と最高値時の「投資開始点」を比較した歴史データも提示する。平常時に投資した場合の平均リターン（1年+9.2％、3年+28.5％、5年+51.9％）に対し、最高値時に投資した場合は（1年+9.5％、3年+30.2％、5年+55.8％）と、むしろわずかに上回る傾向が出ている。もちろん常にそうなるとは限らないが、「最高値だから危険」はデータに裏付けのない恐怖だと結論づける。



ただし、ここで短絡的な一括投資を煽るわけではない。積み立て投資を続けているなら止める理由はないし、これから始める人も「最高値」を理由に足を止める必要はない。むしろこの11月・12月を「仕込みの2ヶ月」と捉え、過去に買って放置した非効率な資産（妙な個別株や割高なアクティブ、テーマ型、過度な保険商品など）を見直し、S&P 500や全世界株式など自分が納得できるコア資産へ資金を移す判断が肝要である。



そしてタイトルの核心-「暴落に備えながら仕込め」。備えるとは、現金クッションを確保し、売らされない設計を固めることだ。手取りの6ヶ月～2年分の生活防衛資金を確保し、下落局面でも狼狽売りを避ける。短期で5％抜きを狙う売買は、手間とストレスの割に報いが薄い。長期で静かに持ち続けるほうが、統計的にも勝ちやすい。



総じて、インデックス投資に必要なのは難解なテクニックではない。上げ相場でも下げ相場でもぶれないマインドセットだ。最高値は脅し文句ではない。市場の成長とともに何度も更新される通過点にすぎない。2ヶ月の「仕込み」をどう設計するか-その具体的な判断軸やデータの読み方は動画内で整理されている。本編は、年末の資金配分や長期積み立ての継続可否に迷う投資家にとっても多くの示唆を与える内容である。