トランプ大統領が来日！ 最強「ビースト」と競演！ トヨタ最高峰ブランド「センチュリーSUV」が存在感示す

屈強なアメ車にも負けない存在感！ 国産最高峰ブランドがトランプ大統領の来日に華を添える

2025年10月27日の午後5時頃、アメリカのトランプ大統領が専用機「エアフォースワン」で羽田空港に到着しました。第2次トランプ政権としては初の訪日となります。

到着後すぐにアメリカ海兵隊の大統領専用ヘリ「マリーンワン」に乗り換え、港区の在日米軍基地 六本木ヘリポートに着陸した後、専用車「ビースト」で皇居まで移動しましたが、六本木ヘリポートには、トヨタの最高峰ブランド「センチュリー」（SUVタイプ）も現れ、華を添えていました。

トヨタの最高峰モデル「センチュリーSUV」がトランプ大統領来日に華を添えた（画像はワールドプレミア時に撮影したもの）

【画像】超カッコいい！ これがアメリカ大統領専用車「ビースト」です！ 画像で見る（77）

センチュリーは、世界と肩を並べる高級セダンを目指したトヨタ最上級のショーファーカー（オーナーは主に後席に乗り、専属の運転手がドライブする高級車）として開発されました。

初代モデルは1967年に誕生。日本の伝統的な美を取り込んだデザインや、圧倒的な静粛性や快適性を狙い、当時の技術の粋を集めて開発されています。

以来センチュリーは、50年以上にわたり国産最高峰の高級セダンとして君臨し続け、2018年に登場した現行型センチュリー（セダンタイプ）で3代目モデルとなります。

そして2023年9月には、新時代のショーファーカーを目指したSUVタイプのセンチュリー（以下、センチュリーSUV）も新設定されました。

センチュリーSUVのボディサイズは、全長5205mm×全幅1990mm×全高1805mmで、従来からのセダンタイプ（全長5335mm×全幅1930mm×全高1505mm）と比べ圧倒的に高い全高が特徴です。

日本の美意識を随所にちりばめた品格ある佇まいと優美なシルエットを目指したといいます。

歴代モデル同様の静粛性・乗り心地を継承しつつ、後席のみならずドライバーにとっても快適な移動を楽しめる設計としたほか、新開発の3.5リッターV型6気筒プラグインハイブリッド（PHEV）システムを搭載し、環境性能と爽快な走りの両立を図っています。

トヨタは2025年10月13日、このセンチュリーについて「Above LEXUS」（レクサスを超えるブランド）と位置づけることを宣言。

10月末より開催される「ジャパンモビリティショー2025」では、ブランドを象徴する新たな2ドアクーペモデルを公開する予定です。

セダンとSUV、そして新型2ドアクーペとラインナップを拡大し、日本発のブランドとしての充実を図るなか、大統領を警護するアメリカ車群と並んだ国産最高峰のブランドのセンチュリーSUVは、屈強な隊列のそばでも強い存在感を放っていました。