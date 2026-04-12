不況や物価高、そして副業解禁する会社も増え、いまブームとなっている“スキマバイト”。ライター歴15年、40代主婦の筆者は、この物価高の中、生活費の足しにとスキマバイトに手を出すことにしました。未経験、無資格ながらも配送業者、食品工場、など様々な職種にチャレンジ中。今回は、クリーニング工場でのお仕事です。◆久々の「未経験可」！クリーニング工場にエントリー以前も書いた通り、タイミーは介護・理容・保育などの