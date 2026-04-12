【新華社東京4月12日】日本の国会で2026年度予算が成立した。中でも防衛費が過去最大の9兆円超となったことは、日本国内で幅広い懸念を引き起こした。東アジア共同体研究所の須川清司上級研究員は新華社の取材に対し、軍拡は持続不可能であり、方針を改めなければ日本は平和国家でいられなくなり、危険な道へ進む可能性があると指摘した。須川氏によると、今回の防衛費増額は22年に政府が閣議決定した新たな「安保関連3文書」