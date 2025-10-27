バナナマン設楽、娘に「パパ大好き」とずっと言ってもらうための“秘訣”明かす
お笑いコンビ・バナナマンの設楽統（52歳）が、10月27日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。娘に「パパ大好き」とずっと言ってもらうための“秘訣”を明かした。
この日、番組のゲストに“うたのおにいさん”横山だいすけが出演。子ども番組「おかあさんといっしょ」（NHK）の11代目“うたのおにいさん”として人気を博した横山が、子育ての先輩で、同じく“娘を持つ父”である設楽に「やっぱり『パパ大好き』って言ってもらいたい願いはあるんですよ。大きくなっても。いつまで言ってもらえるかわかんないし。『パパ大好き』って言ってもらうには、どうしたら良いのかなっていう」と質問をぶつける。
これに設楽は「うちはもうハタチも超えて、ずっとでも基本的には『大好き』って言われてますし。いまも2人でごはん食べたり、買い物行ったりもします。これ簡単です。お母さんに内緒で『これな。お母さんに内緒で』（とこっそりお金を渡す）。お祭りとか行っても『じゃあこれも買おうか』。ちょっとプラスα。『これ内緒ね』。パパといるとお得（笑）。内緒でって」と“秘訣”を明かし、横山は「なるほど！！ お得が何かあるっていうのを植え付けるわけですね！！」と納得した。
この話を聞いていたタレント・坂下千里子は「そうか、それは反抗しないわ」とコメントしたが、「その好きは…上辺の好きかもしれないですね（笑）」と苦笑い。しかし、設楽は「上辺も長く何年も続けるとホンモノに（笑）。カプセルトイ、カードゲーム、そういうのはどんどん行ったほうがいいです」とアドバイスを贈る。
そして、三上真奈アナが「それだけじゃないですよね。きっと設楽さんがこうやってカッコいい姿の、お仕事をしてる姿も見せてたりだとか」とフォローすると、設楽は「そんなことない。もうほんとにこう（お金を出すそぶり）」と語った。
