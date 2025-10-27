フラミンゴが片脚立ちで寝続ける理由とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

片脚で立つにはワケがある

すらりと長い脚でずっと片脚立ちをしている姿が印象的なフラミンゴ。実は片脚で立つことによって「寒さ」から体を守っているのです。

フラミンゴは水の中で過ごす時間が多い鳥で、脚が長いのは水中を歩くために必要な進化でした。脚には羽がほとんどなく、水に浸かっている時間が長くなるほど体温が奪われてしまいます。そんなとき、片脚だけを水から出して休めることによって体の熱が逃げるのを防いでいるのです。立つ脚を時々変えて、片脚ずつ交互に水から出しています。

加えて近年の研究では、両脚よりも片脚で立つほうがバランスを保ちやすいということもわかってきました。ちなみに、ほとんどのフラミンゴは寝るときにも片脚で立ち、長い首をきれいに折りたたんで眠ります。

また、フラミンゴのもう1つの大きな特徴が、鮮やかな赤い体色。実は、生まれたときは赤くありません。親から与えられる「フラミンゴミルク」や、エサとなる小さな甲殻類や藻類の中にはカロテノイドという赤い色素が含まれていて、それらが体に取り込まれることで、赤やピンク色の体になるのです。フラミンゴという名前も、鮮やかな炎のような体色からラテン語の「Flamma（炎）」に由来するといわれています。

フラミンゴが片脚立ちする理由

理由1 寒さ対策

体温が下がりすぎるのを防ぐために、片方の脚を水から出している。

理由2 バランスをとりやすい

近年の研究では、両脚で立つよりも片脚で立っているほうがバランスをとりやすいことがわかってた。

基本は寝るときも立ったまま

長い首をきれいにたたんで、片脚で眠るスタイルが主流ですが、座って眠るフラミンゴの姿も確認されています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』監修：小宮輝之