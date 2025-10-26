レゾンデートル（東京都新宿区）が、既婚男女を対象とした「結婚と浮気」に関する実態調査を実施。その結果を発表しました。

男性は女性よりも「性的関係」を重視？

調査は2025年9月、20代〜50代の既婚男女を対象に実施。計6805人（男性3305人、女性3500人）から有効回答を得ています。

全回答者に「浮気と考える相手の行動」について聞いた結果（複数回答）、最も多かった回答は「自分以外の異性と性的関係を持ったら」（59.56％）でした。次いで「自分以外の異性とキスやハグをしたら」（52.17％）、「異性に恋愛感情を抱いている様子がみられたら」（45.22％）と続いています。

男女別にみると、男性で半数以上が「浮気」と回答した選択肢は「自分以外の異性と性的関係を持つ」のみで、それ以外の選択肢では女性よりも10〜20％低い結果となりました。特に「異性と頻繁に親しく2人きりで会う」は、男性と女性で22％もの差が開いていたといい、同社は「女性の方が、浮気の判断基準に『恋愛感情や親密性』を重視している傾向が見て取れました」と分析しています。

また、男性の回答では「パパ活やママ活で性的関係を持つ」が3番目に高い割合になっており、男性は女性よりも「性的関係」を重視することがうかがえます。

世代別では、50代について「パパ活・ママ活で性的関係を持ったら」と回答した人が他の年代より多い結果となり、年齢が高くなるにつれて恋愛感情よりも性的関係を重視する傾向が明らかに。これを受け、同社は「40代や50代に比べ、20代30代にとっては、パパ活・ママ活での性的関係は浮気とは考えない傾向がみられ、一方で異性との親密性や手をつなぐなどの性的関係はなくとも恋愛感情のあるスキンシップを浮気と考える人が多く、世代での浮気の定義の違いがみられました」とコメントを寄せています。

