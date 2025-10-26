SMBC日本シリーズ2025第1戦

● ソフトバンク 1 − 2 阪神 ○

＜10月25日 みずほPayPay＞

25日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル 日本シリーズ ソフトバンク−阪神 第1戦』で解説を務めた江本孟紀氏が、阪神・石井大智について言及した。

石井は2−1の8回二死二塁の場面で登板。代打・山川穂高に四球を与えるも、野村勇を左飛に打ち取った。イニング跨ぎとなった9回は先頭の今宮健太を空振り三振、続く牧原大成を左飛で簡単に2アウトとしたが、柳田悠岐に中安、周東佑京を打撃妨害で一、二塁のピンチを招く。それでも、柳町達を1ボール1ストライクから3球目のストレートで中飛に仕留め、試合を締めた。

江本氏は「ストレートは絶対的な自信があるんですよ。コントロールがいいんですけど、最後は力で抑えるんだという自分のポリシーを持っていますよね。これだけの成績をあげているのでね。今の最後なんか特にそうですよ。ピッチャーとしては、最悪の場面だもんね。あれで打ち取るんだからね」と振り返った。

（ニッポン放送ショウアップナイター）