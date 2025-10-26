17歳年下の夫と日常の様子をSNSで発信している43歳のちよ（@yuchiyo0220）さん。職場に新人として入ってきた旦那さんから1年半にわたる猛烈なアプローチを受けたそう。歳の差ゆえの葛藤を乗り越えめでたく結婚をしたところ、見た目にも大きな変化が生まれたそうで── 。

職場で23歳の彼に出会ったとき、私は40歳

年の差を感じない、仲むつまじいちよさんと夫・ゆーひさん

── 今年2月、17歳年下の旦那さんと結婚されましたが、おふたりの出会いは？

ちよさん：私が40歳のときに、職場に彼が新人として入ってきたのが始まりです。立場的に私が上司という形で、研修などで仕事を教えながら一緒に仕事をしていました。

あるとき、ふたりだけで4時間くらい仕事をする必要が出てきて、私は若い男の子とそんな長い時間、何を話したらいいんだろうってすごく緊張していました。でも、当日はあっちから仕事や日常のことなどたくさん話しかけてくれて、時間があっという間に過ぎていきました。ふたりともアニメやゲームが好きだというのもわかって、ゲームのIDを教え合うためにLINEを交換しました。人懐っこい子なんだなという印象でしたね。

── 旦那さんはちよさんの年齢を知っていたんでしょうか？

ちよさん：ふたりで仕事をしたときに年齢を聞かれて、17歳上であることは伝えていたんです。彼は私が年上であることはわかっていたものの、そんなに差があるとは思っていなかったみたいで「え？40歳？見えない」と驚いていました。

── その後、旦那さんからアプローチが始まったそうですね。

ちよさん：職場で会うと毎回ちょっと話をするような仲になっていたんですが、そのうち、彼氏がいるのかとか、ふたりで会いたいと言われるようになりました。当時は年齢も年齢だし、「何言ってんのやろ」「私のことからかってるんやろな」という気持ちが大きかったです。

── 素直に受け取れなかったんですね。

ちよさん：それまでつき合ったのは同年代ばかりだったし、17歳年下の子がそうやって言ってくるので信じられなかったですね。その後も、職場やLINEでアプローチは続いたんですが、私は軽くあしらっていました。でも、私が「ほかに若くてかわいい子がいっぱいおるやろ」と言っても、彼は「何言ってんの？そんなの関係ない」とあきらめる感じはまったくなくて。

そんなやりとりがしばらく続いていたとき、彼から手紙をもらいました。手紙には私への想いが書いてあって、それを読んでから「彼の気持ちにちゃんと向き合わないといけない」と次第に思うようになりました。その後、彼から「つき合おう」とLINEが来て、私も試しにつき合ってみようと思ってOKの返事をしました。

アプローチが始まってから1年半くらい、彼のことを信じられずにずっとお断りしてきたんですが、そのあいだもめげずに言い続けてくれていたので「この人を信じてみよう」と思えたのが大きかったですね。

同棲して気づく、歳の差だけではわからないこと

── 旦那さんの想いがちよさんを動かしたんですね…！つき合い始めてから初めてふたりで出かけたそうですが、そのときはいかがでしたか？

ちよさん：ふたりでゆっくり昼飲みをしながら、好きなアニメやアーティストの話をしました。彼がEvery Little Thingや大塚愛さんといった私の世代の歌手をよく知っていて盛り上がりましたね。年の差を感じずに話ができたことを覚えています。

初めてふたりで出かけた日の記念の1枚

── つきあって1か月で同棲されたそうですね。

ちよさん：彼のほうからすぐ、「つき合ってるんやったら同棲したい。同棲するなら結婚を前提にしたい」と話してくれたんです。それで、私も迷いなく「いいよ」と返事をしました。私としても、年齢のことがあるし、ずるずるとつき合ってしまうよりは、一緒に暮らしてわかることがあるんだったら早く一緒に暮らしたほうがいいなと思ったんです。

── 同棲が始まってから、年の差を感じることはありましたか？

ちよさん：テレビを見ていて私が知っている芸能人を彼が知らないとか、彼のほうがSNSに詳しいとか、細かな年の差を感じることはありました。

でも、暮らしはじめてから彼は私より大人っぽくてまじめだとわかりましたね。エアコンのつけっぱなしとか防犯への考え方とか…私のほうがぬけていて彼から教えてもらうくらいです（笑）。

彼と一緒に暮らしてからは、嫌な気持ちになることがまったくありませんでした。自然体で毎日いることができたといいますか、とても楽しかったんです。それで、そのまま結婚しようという流れになりました。

介護問題に年収格差…歳の差ゆえの悩みも

夫・ゆーひさんのボディメイク大会の出場を支えた

── 一緒に暮らすにあたって、年の差による悩みもあったと思います。

ちよさん：つき合う前から、介護についていちばん悩んでいました。もしつき合って仮に結婚したとしても、この年齢差だとこちらが先に老いるし、彼に介護させることにもなってしまう。そういうことを考えて、彼とはつき合えないと思っていたんです。

それで、つき合うことになったときに、「今後、私が先におばあちゃんになって介護が必要になったら迷惑がかかる」と彼に話しました。でも彼は「俺がめんどう見るからそんなの考えんでいい、心配せんでいいよ」と言ってくれたんです。そのときは、私は「そうは言ってくれるけれど、そんな迷惑をかけていいのかな」という気持ちでした。その後、何度も同じ話をしたのですが、彼の答えは変わらなかったので、信頼しようと思えるようになりました。

いっぽう彼は、年下ということで年収が低いことを気にしていたようです。でも、私は彼を人としてすごく信頼していたし、この人となら幸せになれると思っていました。「大事なのはお金じゃなくて気持ちだ」と思っていることを伝えると彼も安心してくれたみたいです。

夫の筋トレをサポートし始めたらまさか妻にも

── ふたりのあいだで何か変化したことはありますか？

ちよさん：去年の秋から彼が肉体美を競い合うボディメイクの大会に出ることを目指して筋トレを始めました。私は食事など彼のサポートをするようになったんですが、わからないことだらけで。自分も実際にやってみて勉強しないとだめだと思い、12月から夫と一緒に筋トレを始めました。

私は学生時代はバスケ部だったんですが、社会人になってからはまったく運動はしていなくて。でも、トレーニングのおかげで背筋・腹筋が割れ、上腕二頭筋もついてきています。今では片手14キロのダンベルを上げられるようになりました。

今は週4で自宅とジムで筋トレをしていますが、自宅でトレーニングをするときは彼と声をかけあって励まし合っています。夫が6月に大会に出場したのを見て、私もいずれは大会に出てみたいという気持ちが芽生えてきました。

── お互いにやりたいことを尊重し、支え合っているんですね。

ちよさん：どちらかがやりたいことは否定せず、お互いにやれることは協力しようとよく話していますね。SNSでの発信も、もともとは彼が夫婦でやってみたいと言い始めたのがきっかけです。今は彼が転職して別々の職場なのですが、いつかはふたりでまたなにか一緒に仕事をしたいと思っています。

そのためにSNSで発信することはふたりで協力してひとつのものを作りあげるという面でいい機会だと思っています。また、SNSを通じて同じような年の差カップルの方の悩みや相談を聞いたり、私達を見て勇気づけられる方がいらっしゃるならうれしいです。

取材・文／阿部祐子 写真提供／ちよ