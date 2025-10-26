今週のテーマは「二度目のデートで家まで行ったのに、その後男からの連絡が途絶えた理由は？」という質問。さて、その答えとは？



「じゃあ、またね」



美里を玄関まで見送り、ドアを閉めてから、僕はどさっとソファへ座り込む。



美里とは、今日で会うのは三度目、二人きりで食事へ行ったのは二度目になる。



でも、今日で僕はすっかり美里への興味を失ってしまった。





正確に言うと、そもそも違ったのかもしれない。きっと、僕から連絡することはもうないだろう。どうしてこんなに急に冷めたのか？今思い返すと、美里の言動に最初から違和感を覚えていたのかもしれない。A1：最初からグイグイ来るなと思っていた。



美里と出会ったのは、食事会の席だった。男女2対2だったけれど、美里は最初から、すごく僕の方へ矢印が向いていたと思う。



― この子、俺のことすごい見てくるな。



自分でも、そう感じるほどだったから。



ただ話していると、お互い共通点が多く、会話は盛り上がった。でも僕からすると、「明るくていい子だな」くらいで終わっていた。



食事会の翌日、美里からお誘いLINEが届く。



― Misato：雄大くん、昨日はありがとう！昨日話していた餃子のお店、六本木にあるんだけど。今度一緒にどうかな？



そういえば、昨日そんな話をしていた気がする。特に断る理由もないので、僕は一旦二人で、美里が話していた『スチーム Dim sum & Wine』へ行くことにした。



ワインと迷ったけれど、まずは二人でビールで乾杯をする。



「では、乾杯！」



乾杯しながら、美味しそうにビールを飲む美里を見て、僕は少し驚いた。



「美里ちゃん、餃子が好きなんだ。意外だね」



どこかホワホワとしている美里。そのイメージと、今目の前でビールを飲み干す美里の間に、少しギャップがあったからだ。



「そう？餃子とビールって、最高の組み合わせじゃない？」

「わ〜。そういうの、わかってくれる系だ。嬉しい！」



ビールと餃子のコンビネーションの美味しさをわかってくれるなんて、きっといい子に違いない。独断と偏見で、そう思った。



そして流れ的に、好きな食べ物の話などになった。



「雄大くんは、何が好きなの？」

「食べ物だと、餃子大好き。あとはカレーとか、唐揚げとか…」

「何それ。子どもみたい」

「それ、よく言われる。たぶん俺、舌が子どもなんだと思う」

「でもいいね。ご飯とか作っても、何でも喜んでくれそう」

「それはもちろん！むしろ、ご飯なんて作ってもらえたら感動して泣いちゃう」



すると、美里は急に恋愛玉をぶっ込んできた。



「本当に？いつでも作るよ」



これは、どういう意味なのだろうか。



ご飯を作る、ということはどちらかの家でしか成り立たない。キッチン付きの宿へ泊まりで旅行する、キャンプへ行くなどの可能性もあるけれど、それはさらにハードルが上がる。



「マジで！？美里ちゃん、ご飯作れる人？」

「うん。普通の家庭的な料理しかできないけど…」

「それがいいんだよ」

「いつでも作るから、言ってね」



― そんな簡単に、許しちゃう感じ？



男女どちらかの家へ上がることに対して、特に抵抗はないのだろうか。いや、むしろ向こうからノリノリで親密度を上げようとしてきており、美里のこの発言に、僕は少し引いてしまった。



さらに、この食事が終わった後のことだった。



「あ〜お腹いっぱい。この後どうする？」



そう尋ねると、食い気味に2軒目を提案してきた美里。



「せっかくだし、もう1軒行かない？」

「美里ちゃんが、大丈夫なら」

「もちろん。今夜は何時まででも」



― そんなに気合入ってる感じ？



今日は、一応初デートだ。



それなのに最初から2軒目へ行く気満々で、家へ上がるのも厭わないような勢いの美里に、僕は完全に押されていた。



「さすが。じゃあもう1軒行こう！」



結局、この日はかなり遅くまで飲んだ僕たち。ただ永遠に帰らなさそうな美里に対し、僕はある気持ちを抱き始めていた。

A2：簡単すぎて、追いかける気にならない。



一度目のデートを終えても、僕は美里に対する探究心があまりなかったので、一旦そのままにしていた。しかし痺れを切らした美里から、再びデートのお誘いが来た。



― Misato：そろそろ、デートしませんか？



この時、一応少し考えた。



でもやっぱり、断るほどの理由もない。それにちょうどタイミングも合ったので、一旦食事へ行くことにした。



今回は恵比寿にある創作系の和食屋を予約したのだが、先に着いた僕は、スマホでメールを見たりしながら待っていた。



すると、やって来た美里が心配そうな顔で覗き込んできた。



「雄大くん、お待たせ！どうしたの？何だか思い詰めたような表情だけど」

「え？あ、ううん。何でもない。ちょっと仕事のメールが来ていたから、その対応をしていただけだよ」



そんな、怖い顔をしながらスマホを見ていたのだろうか。慌てて眉間のシワを伸ばしながら、二度目のデートが始まった。



「美里ちゃん、元気だった？」

「え？う、うん」



しかし、ずっと美里は何か聞きたそうな顔をしている。結局食事が中盤に差し掛かる頃、急に美里が思い詰めた表情で僕に質問をしてきた。



「雄大くん。今って、彼女いないの？」

「どうしたの、突然」

「いや、ちゃんと聞いていなかったなと思って。もし彼女がいるなら、彼女に申し訳ないからちゃんと言ってほしい」



― あ〜まぁそうなるよね。



これは当然の流れだろう。でも、聞かれた瞬間に「面倒だな」と思ってしまった。



別に美里と付き合うわけでもないし、ただこうやって、食事を二回しただけのこと。でも美里からすると、もう一歩踏み込んだ関係になりたいのだろう。



そうなると、急に重く感じる。



「今はいないよ、本当に。そんなに心配なら、この後うちに来る？何の女性の痕跡もないから、自由に見ていいよ」

「本当に？」



しかも軽いノリで誘ったこの誘いに対しても、速攻で乗ってきた美里。



結局本当にそのまま、僕の家へ来ることになった。



「ね？何もないでしょ」

「本当だ。ごめんね、疑って」



今日は、まだ二度目のデートだ。それなのに、ホイホイと僕の家へついてくる。そんな女性に対して、僕の中では完全にポジションが決まってしまった。



― この子、誘えばいつでも来そうだな。



正直、価値がない。



最初から僕のこと大好きオーラ全開で、グイグイ来る。この時点で追いかける気にもならなかったけれど、この二度目のデートでそれはさらに悪化し、こんな簡単に家へ来てしまう女子はどうなのだろうか。



「いいよ全然。それより、何か飲もうよ」

「うん」



まったく、高嶺の花感がない。



二度目のデートで家へ来る女性は、よくないと思う。それは、本命になりづらいからだ。



少しでも「この子、チョロいな」と思われたら、そこで終わり。もし好きな男性の本命になりたかったら、頑張って頑張って、ようやく手に入る…くらいのブランディングが必要だと思う。



結局、これ以上追いかける気にはもちろんならず、面倒になって連絡を取ることすらやめてしまった。



