»°±ºÎÜÎï»á¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ËÌîÅÞ¤¬¥ä¥¸¡ÖÀ¯¸¢¤ËÄÉ¤¤É÷¡×¡Ö¤¤¤¸¤á¤Î¹½¿Þ¡×
¡¡¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Î»°±ºÎÜÎï»á¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï£²£´Æü¡¢½¢Ç¤¸å½é¤È¤Ê¤ë½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢½°»²¤È¤â¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎµÄ°÷¤òÃæ¿´¤Ë¥ä¥¸¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»°±º»á¤Ï¡Ö¥ä¥¸¤¬ðþí¦¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤³¤½¤Þ¤µ¤ËÀ¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç½÷À½é¤ÎÁíÍý¡¢±éÀâ¤¬»Ï¤Þ¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Î¥ä¥¸¡¢¡Ø¤¤¤¸¤á¡Ù¤È¤â¸«¤¨¤ë¹½¿Þ¤Ï¡¢È½´±ìÝÕþ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¼ÌîÅÞÀ¯¼£²È¤Ï¡ØÅ¨¡Ù¤òÍø¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ë½Ð¤ë¤Î¤«¡£¼«¿Ø±Ä¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸Ä¿Í¤ÎÍø±×¤ÈÅÞ±×¤È¤¬ÁêÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤ÇÌ±¼çÅÞ¤¬ÃæÆ»¤Î»Ù»ý¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦²áÄø¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È»ýÏÀ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£