三浦瑠麗週刊女性PRIME

三浦瑠麗氏が吉本興業でコンプラ研修担当 批判続々「なんでこの人」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 吉本興業コンプライアンス研修について週刊女性PRIMEが伝えた
  • 三浦瑠麗氏が担当したことを明かしており、SNSでは疑問の声が続出
  • 「なぜこの人」「専門家じゃないでしょ」といった声が上がっていた
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