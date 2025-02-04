国際政治学者の三浦瑠麗氏が2025年2月3日、元タレント・中居正広氏と女性とのトラブルを報じた週刊誌「週刊文春」が記事の一部を訂正したことに対し、同誌の廃刊を求める声が上がっていることについて、「廃刊にせず、きちっと謝り、仕事で返していく」との見解を示した。「批判は高くなりすぎた評判ゆえ」同誌の訂正を巡っては、24年12月26日発売号の記事では「X子さんはフジ編成幹部A氏に誘われた」と事件当日の状況を説明してい