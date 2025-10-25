フジテレビ系「何歳でもピンピンピン！」が２１日に放送され、南海キャンディーズ・山里亮太がＭＣを務めた。

何歳になっても若々しく健康でピンピンし続けるために今やるべき健康法を世代別に学ぶ健康バラエティー。この日は「冷え症・むくみ・肌・血圧！名医に学ぶ令和の最新常識！」。Ｍ−１グランプリ２０２０王者のマヂカルラブリー・村上（４１）に密着し、細かく血圧を測定した。

村上の最高血圧は１６３を記録。さらに、帰宅後わずか２時間の睡眠でも就寝中の血圧としては高めの数値を示した。

東京女子医科大学病院・副院長の市原淳弘氏は村上の喫煙習慣や肥満傾向、不規則な睡眠時間の状況を鑑みつつ「血管にとってはですね…、最悪の状態のてんこ盛りです。肥満体型、不眠、ストレス、タバコ。これがですね、将来的に高血圧と相まって動脈硬化をどんどん進展させていくんですね。この生活を続けると、おそらく６０（歳）手前。まあ、５０代ぐらいで…」と険しい表情を見せた。

村上は「やめましょうか！先生！」と続く言葉を制止。「どうすればいいですか？突然死しないために。じわっとこう血圧を（下げる）とか」と真剣相談。市原氏は「本来的には病院に行って、お薬も飲んで血圧を下げるっていうこと。まず、自分でできることとして、タバコをやめるか、お酒を減らすか、食べる量を減らして少し体重を落とす」と話した。

村上が「痩せるっていうのも大事なんですね？」と聞くと、市原氏は「大切です。体表面積が増えると心臓の拍出量、心臓に負担がかかって血圧があがるんですね」と解説していた。