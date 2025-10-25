「彼はパスの選択肢を間違わない」英大手紙の記者に訊いた鎌田大地の“リアル評”！ 今季の好調理由も分析「２つが密接に関係している」【現地発】
クリスタル・パレスの鎌田大地について、現地メディアの“リアルな評価”を訊いた。
10月23日に開催されたヨーロッパカンファレンスリーグ・リーグフェーズ第２節で、パレスはキプロスのAEKラルナカと激突。序盤からゲームの主導権を握ったなか、ゴールを奪えずにいると、51分にワンチャンスをものにされて、そのまま０−１で敗れた。
このゲームの取材に来ていたロンドン大手紙『The Standard』のサム・タブトー記者に、パレスで２シーズン目を迎えている鎌田のパフォーマンスを評価してもらうと、次のように答えてくれた。
「彼は素晴らしいよ、技術的に非常に優れている。ボールキープも上手いし、パスの選択肢を間違わない。そしてパレスが機能するのを助けている選手だ。パレスはカウンター重視のチーム。その中でカマダは特に攻撃の最後のエリアで落ち着きをもたらす。チームにとって非常に重要な存在だよ」
鎌田は昨夏のパレス加入当初、適応に苦戦し、思うように実力を発揮できずにいた。しかし昨シーズン終盤頃から徐々に調子を上げ、今季は好パフォーマンスを続けている。タブトー記者は日本人MFが好調な理由をこう分析する。
「怪我でプレーできない期間があって、その間に自分のチーム内での役割についてじっくり考えることができたのだと思うよ。そして２つが密接に関係している。パレスが良くなっていくにつれて、カマダも調子を上げていったと思う。また彼の多才さも重要だ。ミッドフィルダーとしてもプレーできるし、ストライカーの後ろのポジションもこなせる。そのプレースタイルが彼を大いに助けているよ」
そして最後に、「このままパレスの中心的な存在でい続けてほしい」と期待を寄せた。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部／特派）
