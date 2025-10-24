にじさんじ「ふわぐさ」とRISMが夢のコラボ！先着＆抽選特典が登場♪

スキンケアブランド「RISM（リズム）」と、にじさんじの人気ユニット「ふわぐさ」（不破湊・三枝明那）のスペシャルコラボが実現！10月31日（金）～11月30日（日）の期間中、対象商品購入で限定デザインのステッカーやデコカード、さらに抽選でオリジナルポーチが当たる豪華キャンペーンが開催されます♡ファン必見のアイテムを、ぜひチェックしてみて。

先着特典で「ふわぐさ」デザインアイテムをゲット

全国のドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテ*1、またはRISM公式オンラインストアにて、対象商品を購入すると、数量限定で「ふわぐさ」デザインのステッカーやデコカードがもらえるチャンス！

店頭では対象商品1点につき、「モチーフステッカー」または「デコカード」いずれか1つをプレゼント。不破湊デザインと三枝明那デザインの2種類から選べます。

対象商品

・RISM ベース デイリーケアマスク グロウ 7枚入／770円（税込）

・RISM ベース デイリーケアマスク シャイン 7枚入／770円（税込）

公式オンラインストアで購入

さらに、公式オンラインストアでは2点購入ごとに「不破湊セット」または「三枝明那セット」をプレゼント。こちらも数量限定で、なくなり次第終了です♪

対象商品

・RISM ベース デイリーケアマスク グロウ 7枚入／770円（税込）

・RISM ベース デイリーケアマスク シャイン 7枚入／770円（税込）

・RISM ベース デイリーケアマスク ブラック 7枚入／770円（税込）

・RISM ピコレーザー ニードルスポットパック 10枚入／990円（税込）

抽選特典は600名様にオリジナルポーチ！

RISM対象商品を店頭で購入し、レシートで応募すると、抽選で合計600名様にオリジナルクリアポーチが当たります。

不破湊デザイン（300名様）・三枝明那デザイン（300名様）から選択可能。持ち運びやすいサイズ感と、ファン心をくすぐるモチーフデザインが魅力です。

対象商品

・RISM ベース デイリーケアマスク グロウ 7枚入／770円（税込）

・RISM ベース デイリーケアマスク シャイン 7枚入／770円（税込）

・RISM ベース デイリーケアマスク ブラック 7枚入／770円（税込）

・RISM ピコレーザー ニードルスポットパック 10枚入／990円（税込）

応募期間は10月31日（金）～11月30日（日）。全国のRISM取り扱い店舗が対象となり、1点購入につき1口応募が可能です。

コラボ配信も実施！ファン必見の1ヶ月♡

今回のキャンペーン開催を記念して、「ふわぐさ」によるコラボ配信も予定されています。RISMの特設サイトでは、キャンペーン詳細や取扱店舗の情報もチェック可能。

RISMが掲げるのは、不規則な生活リズムの中でも自分を大切にできるスキンケア。そんなブランドの想いと、にじさんじ「ふわぐさ」の温かく癒しのある世界観が共鳴して誕生した今回のコラボ♡

数量限定のアイテムは早めのチェックが必須です。あなたの毎日に、少しのご褒美と癒しをプラスしてみて。