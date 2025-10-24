今年1番の内容ではなかったか。

「NOBUTA GROUPマスターズGCレディース」第1日（兵庫・マスターズGC=6562ヤード・パー72）。米ツアーのポイントランキング127位の西村優菜（25）は、主戦場では来季のシード権は厳しい状況だ。しかし、大阪出身だけに地元関西では恥ずかしいプレーは見せられない。

インスタートの初日はショットが安定し、パットもボコボコ決めて、予選落ちした先週とはまるで別人。ボギーフリーの6アンダーで、国内のポイントランク1位の佐久間朱莉（22）と並びトップタイに立った。

その西村はファンサービスも熱心で、今も国内人気はすこぶる高い。初日だけに大ギャラリーというわけではないものの、観客が少ない米ツアーとは雰囲気が違い、大きな声援や拍手を受けて気持ちよくプレーできたことが好スコアにつながったことは間違いないだろう。

それは西村の1つ前の組で回っていた渋野日向子（26）も同じではないか。1アンダーで25位と無難なスタートではあったが、こちらも4つのバーディーでギャラリーを沸かせた。バック9に入った直後の1番パー5でグリーン右奥からのチップインバーディーの際は、この日一番の大歓声が上がった。

大会関係者が言う。

「パワーになった部分もあったと思う」

「今季の渋野は不調で、米ツアーでは予選落ちが多く、表情は冴えない。ミスが多いから仕方ないとはいえ、おもしろくなさそうにプレーしているから、気持ちが乗らずにバーディーが続かないのでしょう。今回はアジアシリーズに出場できず、国内大会に4週連続で出場するわけですが、渋野ファンはいつも暖かい声援を送ってくれるので、どんな時でも下を向いてプレーできない。こう言っては何ですが、渋野は気分屋ですから、やっぱりギャラリーが多い方が本来の攻めのゴルフになるし、パットも強気で打てるはずです」

関係者は続ける。

「米ツアーのポイントランクは104位で、西村と同じく100位以内の準シードも取れない位置にいます。101位以上で今季を終えたら、予選会を受けるようですが、ギャラリーが少ない米ツアーで試行錯誤を繰り返しているなら、一度国内ツアーに復帰して立て直しを図った方が復活は早い。本人も、それは頭に隅にあるのではないか」

大勢のギャラリーと家族の応援について渋野は、「やっぱりもっと頑張りたかったなって思いますし、逆にパワーになった部分もあったと思う」と言った。来季の“国内充電”はあるかもしれない。

