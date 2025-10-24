・キオクシアが活況高演じる、データセンター建設ラッシュでＮＡＮＤ型メモリーに一段の特需期待

・日本Ｍ＆Ａが急反騰、ミッドキャップ企業向け施策奏功で上期業績は計画上振れ

・岡本硝子が上げ幅急拡大、窒化アルミニウム放熱基板の量産出荷開始を材料視

・三重交ＨＤが６日続伸、９月中間期の上振れなどで最終益予想は一転増益へ

・ケミプロがＳ高人気、ペロブスカイト普及促進の国策を追い風に材料株素地が開花

・アウンが続騰、ＡＩ Ｈａｃｋと業務提携しＡＩＯコンサルサービスを共同で提供

・東京機がカイ気配で急騰トレンド突入、高市首相の所信表明演説を控え防衛関連の穴株として物色人気再燃

・コーテクＨＤがマド開け急動意、４～９月期営業利益大幅増額で見直し買い

・ＫＯＡはカイ気配スタート、今期上方修正や中計など好感

・アドテストなど半導体製造装置関連が一斉高、米半導体株高とインテルの時間外急伸が追い風に



