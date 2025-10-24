「サービス最低！」コンビニで逆ギレ、商品を投げつけてくるクレーマー客　駐車場の長時間利用を注意され…

多くの小売店にとって駐車場問題は悩みの種だ。特に観光地では、長時間駐車をめぐって客とトラブルになることもある。

関西地方のコンビニで働く50代男性は、自身の店が世界的に有名な観光スポットのそばにあるため、駐車場が常に満車状態だと明かす。

「自家用車はもちろん、タクシー、白タク、社用車などがいつも多数駐車されていつも店の駐車場はだいたい満車になってます。中には（中略）長時間駐車の車両もあって、他の来訪客への迷惑を顧みない方も多数居られます」

そのため、スタッフがビデオチェックし、長時間駐車の車両には出庫をお願いしているという。だが、すんなり応じてもらえないことも多いようだ。（文：篠原みつき）

ペットボトル1本購入しただけなのに「買い物した客を追い出すとはどういうことか」と逆ギレ

投稿者の男性は、注意した際の客の反応についてこう明かす。

「中にはペットボトル１本買ったからという事実で大きな顔をして、『買い物した客を追い出すとはどういうことか』と逆ギレされることもしばしば」

しかし、男性は「コンビニの駐車場は休憩場でも（中略）有料駐車場代を浮かせる無料駐車場でもなく、店で買い物をされる間だけの一時的な駐車の場」と強調する。購入額の多い少ないは関係なく、買い物が終わってからずっと居座る行為は、次の客への迷惑でしかないという。

中には、逆ギレした挙げ句、暴挙に出る客もいるそう。

「店に入ってきて片言の日本語で『この店サービス最低！店二度と来ないよ！』と大声で怒鳴り、売ってる商品を従業員の居るレジ内に投げつけて来た」

あってはならない行為に、男性は、「サービス最低と言われる筋合いはないんで理不尽なクレームでした」と憤りをあらわにする。観光地として賑わう店での、日々の苦労がうかがえた。

※キャリコネニュースでは「コンビニで働いた経験がある人」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/9UOZKZXN