ヴァイオリニストの高嶋ちさ子が２３日、ＴＯＫＹＯ ＦＭ「ラジオのタマカワ」で、ダウン症の姉が「暴行事件」を起こして警察に連れて行かれた出来事を打ち明けた。

番組冒頭、高嶋は１人でトークを開始。「私には５歳上にダウン症の姉がいます」と切り出し、「みっちゃんは日々、いろんな事件を起こすんですけど、ある日、父の所へ警察から電話がありまして。『みちこさんが暴行事件を起こしました。すぐに警察署へ来て下さい』って言われた」と、姉が警察に連行されてしまったと言い出した。

父が警察に着くと、警察官が事情を説明しようとするも、「みっちゃんが『私がしゃべる』って」と引き取り、事情説明。バス停で知らない親子が英語でしゃべっていたが「その人が私の悪口を言っていた」と主張。父は「英語だから（悪口を言っているか）わからないでしょ？」と言うも「二人で私の顔を見てボソボソしゃべっている。しかも日本にいるんだから日本語をしゃべるべき」と訴え。

「ずっと英語で、みっちゃんは激高。怒った挙げ句、その人の足を踏んづけちゃった。そこで御用となった。近くの人がもめ事を見てて警察を呼んじゃった。そしたらみっちゃんだけ連れて行かれた」という。

父は「驚きもせず、そんな知らない人の足を踏んじゃダメって言うも、『私の悪口言ってたんだもん』『だって英語なんでしょ？わからないじゃん』『あの目は私の悪口を言っている』って叫びまくるんですって」と父とみっちゃんのやり取りを紹介。

父は「でも、家に帰りたいでしょ？とにかく謝りなさい」と促すもみっちゃんは「なんで私が？」と頑として謝らず。父は「でも謝らないと家に帰れないよ」としつこく言うと、ようやくみっちゃんは「…アイムソーリー」と英語で謝罪。このオチに元テレビ朝日の玉川徹氏は爆笑。

高嶋は「悔しかったんでしょうね。みっちゃんは本当に捻くれていて、日本語で謝りたくなかったんでしょう」と姉の心情を代弁していた。