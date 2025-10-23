ポケモンセンターカガワ　あすオープン！

　世代を超えて、国を超えて人気のポケットモンスター。ポケモングッズを販売するポケモンセンターが24日、四国で初めて高松市にオープンします！

　香川県といえば、ヤドン！　店の前では、香川をイメージした陸地を描いた球体にヤドンが座ってお客さんを出迎えてくれます。

（荻津尚輝リポート）
「わあ、ポケモン一色！　壁一面にポケモンがたくさん描かれていますし、何よりも目を引くのがこちら、ヤドンとピカチュウ！　ヤドンにつられてピカチュウもウトウトしていますね。奥を見てもたくさんポケモンがいて、いるだけでワクワクします！」

　入ってすぐの所で休んでいるヤドンは……大きなあくびをしています！

　商品も香川色満載です。ヤドンの具が入ったうどんを抱えるピカチュウのぬいぐるみに、オリーブの形をしたポケモン「ミニーブ」を持っているピカチュウも。

　ぬいぐるみだけではありません。ヤドンが描かれたうちわやちょうちんなど伝統工芸品もあります。

　リラックスしたヤドンをデザインしたうどん桶にドラゴンポケモン・タッツーのしょうゆ差し。香川のうどん文化を意識した商品も販売されています！

（ポケモンセンター／家住泰裕 ディレクター）
「ポケモンセンターカガワはリラックスをコンセプトにしています。ポケモンたちがリラックスした様子でのびのびとした姿で過ごしています。癒やされてエネルギーをチャージできるような店にできればと思います」

　この他、ポケモンのカードゲームを学びながら遊ぶエリアや販売中のゲームを紹介するブースもあり、ポケモンを思う存分楽しむことができます！

　四国初出店となるポケモンセンターは、高松市の丸亀町グリーンに24日オープンします。