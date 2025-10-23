中田翔、カラオケでの美声が話題「ATUSHIっぽさもあり…」「歌うますぎるし美声すぎる」「曲出してほしい」
現役引退をした元プロ野球選手・中田翔氏（36）が22日、自身のインスタグラムを更新。カラオケでの美声に「歌うますぎるし美声すぎるし…」と反響が集まっている。
【動画】「かっこいいの大渋滞です」スキマスイッチの「奏」を歌う中田翔
「YASSと歌ってみた」とつづり、歌手のYASS（ビーグルクルー）とスキマスイッチの楽曲「奏」をデュエットする動画を投稿。豊かなビブラートが響く歌声を披露した。
ワイルドな印象から繊細な歌声のギャップに、ファンからは「歌うますぎるし美声すぎるし…もう、、かっこいいの大渋滞です笑笑」「いいね100万回押したいです」「翔さん歌うますぎます ぜひ翔さん曲出してほしいです」「ATUSHIっぽさもあり聞き入ってしまいました！」などのコメントが寄せられている。
