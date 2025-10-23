「日本エコロジー」の「釧路メガソーラー建設」に猛禽類専門家が怒り…！行っていなかった「希少生物」の調査

ゴミが散らばり、悪臭が漂う工事現場

北海道釧路市中心部から北西に約10km。タンチョウの姿が多く見られる「たんちょう舞ろーど」沿いに、メガソーラー（大規模太陽光発電施設）の工事現場が現れた。釧路湿原国立公園からわずか100mほどしか離れていない湿原を切り開き、ダンプカーで大量の土砂を投入して東京ドームほどの広さを埋め立てた場所だ。

工事現場に立ち、地面に目を落とすと、電線の切れ端やプラスチック、レンガの破片といった「ゴミ」が土の中から顔を覗かせている。解体作業で生じた残土をそのまま持ってきたのだろうか。時折、下水のような臭いが漂う。

湿地の保全を定めたラムサール条約登録地にほど近いこの場所で、突如としてメガソーラー工事が始まったのは今年6月頃。モデルの冨永愛や登山家の野口健といった著名人が自然破壊への反対の声を上げ、いまや全国から関心が寄せられている。

「釧路市では、開発に適した土地の特性や、発電した電気を国が決めた価格で電力会社が買い取る『固定価格買取制度（FIT）』の影響もあり、発電容量が10kW以上の太陽光発電施設が約600件まで増えました。これ以上乱開発が進むと湿原の景観が悪くなるうえ、絶滅危惧種のキタサンショウウオや特別天然記念物のタンチョウといった希少種への悪影響もある。

そこで市は、一昨年に『太陽光発電ガイドライン』を策定し、今年6月には『ノーモアメガソーラー宣言』、10月からは太陽光発電施設の建設を『許可制』とする条例の施行に踏み切りました。ところが、規制強化を前に大阪の会社が駆け込みで工事を進めてしまったのです」（道庁関係者）

市によると、希少種の生息に重要なエリア「特別保全区域」内のメガソーラー建設計画は17件。うち16件は大阪市の太陽光発電事業者「日本エコロジー」のものだった。

専門家一人にヒアリングしただけ

その強引で杜撰な計画には批判の声が高まっており、冒頭で記した釧路市北斗地区の建設予定地もその一つだ。

同社は北斗地区の市街化調整区域内にある4万2000m2の敷地に、6600枚の太陽光パネルを設置する計画を市に届け出。市は希少種への影響がないことを証明する調査報告書の提出を求めたが、きちんとした報告書の提出がないまま工事が始まった。

工事現場はタンチョウが飛来する湿原。親子3羽が佇む横でダンプカーによる土砂投入が行われている様子が動画共有サイトにアップされると、大きな注目を集めた。動画を撮影した猛禽類医学研究所の齊藤慶輔代表が怒りの表情で話す。

「工事が始まったのは私たちの職場の隣で、初めてキタサンショウウオが発見された場所です。メガソーラーを作るなら、希少種が影響を受けないようしっかりとした事前調査と評価をしないといけない。

しかし、日本エコロジーはタンチョウの現地調査を行わず、専門家一人にヒアリングしただけ。オジロワシの調査も繁殖期の2月中旬から9月下旬までに行う必要があるのに、実施したのは10月の3日間のみです。希少猛禽類のチュウヒに至っては特化した調査さえ行っていません」

タンチョウの滅失が危惧されている

市は8月下旬、教育委員会を通じて文化庁へタンチョウなどの滅失を危惧する意見書を提出。文化庁は、天然記念物への影響を十分に確認していない場合、事業者に原状回復を命じる可能性があるとの見解を示した。

さらに9月2日には、無許可で工事をしたとして道庁が森林法違反で日本エコロジーに工事の一部中止を勧告した。

「工事エリアの一部が森林区域で、知事の許可が必要だったのです。造成の届け出を出さず、盛土規制法にも違反していたことがわかりました。前代未聞ともいえる出来事に、環境省職員や国会議員が次々と釧路入りする事態になりました」（全国紙社会部記者）

日本エコロジーは工事を一旦停止して森林法に違反したエリアは植林して原状回復すると表明した。しかし、法律違反の該当エリアは一部として、それ以外の大部分に関しては工事を再開する予定だ。

同社は釧路市内の別の計画地でも、希少種のオジロワシの巣があるにもかかわらず虚偽の説明をしたとして住民の反発を受けている。

「週刊現代」2025年10月27日号より

