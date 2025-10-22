竹内力、高級外車と圧巻2ショット

俳優の竹内力さんが、自身のインスタグラムを2025年10月9日に更新。

公開された愛車の英国高級スポーツカーとの2ショット写真に、絶賛の声が相次いでいます。どのようなクルマなのでしょうか。

竹内力さんの高級外車どんなモデル？（Photo：時事通信フォト 映画「猿の惑星／キングダム」のジャパンプレミアにて）

【画像】超カッコイイ！ 「竹内力」×「高級スポーツカー」を画像で見る！

今回アップされた写真は、動画配信サービス「U-NEXT」で配信中の主演ドラマ「欲望の街」の撮影現場で撮られたもの。竹内さんは、かつて大ヒットを記録した「難波金融伝 ミナミの帝王」シリーズで演じた鮫島竜士役を再び演じています。

撮影3日目とつづられたこの日、竹内は淡いピンクのスーツにサングラスというスタイルで登場。

乗っていたのは、アストンマーティン「V12 ヴァンテージ ロードスター」です。

V12 ヴァンテージといえば、V12ターボエンジンを搭載し、最高出力700PS、最高速度322km／h、0-100km／h加速はわずか3.5秒という俊足を誇るスーパースポーツカーです。

竹内さんが乗るブルーのアストンマーティンは、日本に3台しかないという希少な限定車だそう。

外観は、鋭いヘッドライトと特徴的なフロントグリルが目を引き、空力性能を意識したフロントからリアまで低く構えた流線型のフォルムが印象的。

スカイブルーのボディにブラックで統一されたグリルやホイールが引き締まった印象を与え、座席シートやインパネなどインテリアもブルーで統一されるなど、竹内さんのこだわりが随所に光る一台です。

※ ※ ※

このクルマはドラマにもたびたび登場しますが、竹内さんの私有車であることが明かされています。

ファンからは「渋すぎる」「この車が似合うのは力さんだけ」「カッコいい兄貴」「綺麗な色」など、多くの称賛の声が寄せられています。