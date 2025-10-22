「フジテレビの番組はない」元テレビ局員が断言、「ダウンタウン＋」の過去番組配信に潜む“テレビ局の思惑”がヤバい
元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「成功ライン●●万人がカギ。「ダウンタウン＋」が失敗すると言われる、本当の理由を解説します」と題した動画を公開。11月1日にスタートするダウンタウンの新配信サービス「DOWNTOWN＋」について、その成否を分けるポイントを独自の視点で解説した。
動画で下矢一良氏は、まず「DOWNTOWN＋」の概要を説明。月額1,100円（税込）でダウンタウンの新作・旧作が見放題になる独自の配信サービスであり、松本人志氏がテレビに出演できない状況を背景に始まったプロジェクトであると整理した。その上で、成功を占う上で鍵となる論点を複数提示した。
最初の論点は、配信される「過去の番組」の中身である。下矢一良氏は、各テレビ局との複雑な利権関係から、過去の人気番組の配信は困難との見方を示す。特に、ダウンタウンの代表的な番組を多数放送してきたフジテレビについては、過去のコンプライアンス問題への反省から「フジテレビの番組はない」と断言。また、TBSはU-NEXTと、日本テレビはHuluと提携関係にあるため、競合となる「DOWNTOWN＋」へのコンテンツ提供は考えにくいと分析した。結果として、権利関係の整理がしやすい「『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!!』の2人だけのトークコーナー」が中心になるのではないかと予測した。
次に、月額1,100円という価格設定について言及。これはNetflixなどの大手配信サービスよりも強気な設定であると指摘しつつ、背景には吉本興業の壮大なビジネス戦略があると語る。明石家さんま氏の発言を引用し、このサービスはダウンタウン単体で終わるものではなく、今後「千鳥＋」や「かまいたち＋」といった人気芸人のチャンネルが続く構想であると解説。トップであるダウンタウンの価格を基準にする必要があるため、この価格設定は「苦肉の策」だったのではないかと推測した。
最後に、成功ラインについては「最低10万人は行かないといけない」と具体的な数字を挙げる。日本の有料サブスク利用者が約3,890万人というデータから、そのうち0.3%を獲得する必要があり、これは決して簡単な数字ではないと指摘。「五分五分」の厳しい戦いであり、「土俵際の勝負」になると、今後の動向を注視する姿勢を見せた。
