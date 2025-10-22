海洋堂、可動フィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ シンビオート・スパイダーマン」を10月28日12時より予約開始2026年6月発売予定
海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ シンビオート・スパイダーマン」を10月26日12時より予約開始することを発表した。発売は2026年6月を予定しており、価格は11,000円。
本製品は、MARVELよりブラックスーツ姿のスパイダーマンを、同社のアクションフィギュアシリーズ「リボルテック アメイジング・ヤマグチ」で商品化したもの。
アメイジング・ヤマグチではクラシックなデザインに、全身を侵蝕する有機的なディテールを加えて立体化。ウェブのエフェクトパーツは基本的な発射状態に加えて、壁に相手を貼りつけるマグネット付きのネット、両手を覆って拘束する固まりなど、他のフィギュアとの組み合わせを意識したバリエーションでプレイアビリティが広がる内容となっているほか、凶暴な怒り顔や、背中に取り付けるシンビオートエフェクトでスーツの危険性を表現することができる。
また「海洋堂直営店（海洋堂オンラインストア、ホビーロビー東京）」にて購入すると、限定特典として「侵蝕顔」が付属する。
「リボルテック アメイジング・ヤマグチ シンビオート・スパイダーマン」仕様：塗装済み完成品 サイズ：全高 約160mm 素材：PVC、ABS、POM 付属品
オプションハンド×6
オプションフェイス×1
シンビオート×2
壁拘束ヴェブ×1
ウェブ×３
ウェブ先端パーツ×1
手首拘束ウェブ×1
貼り付きウェブx 1
ディスプレイスタンド×1
＜海洋堂直営店限定特典＞
侵蝕顔×1
※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません。
海洋堂直営店限定特典「侵蝕顔」
【新製品情報📢】- 株式会社海洋堂 (@kaiyodo_PR) October 22, 2025
リボルテック アメイジング・ヤマグチ シンビオート・スパイダーマン が、10月28日（火）12:00より予約開始‼️
ご予約はこちらから🔽https://t.co/jw06gIDOLj
海洋堂直営店で予約すると特典として、「侵蝕顔」が付属❗
原型制作：山口勝久
価格：11,000円（税込）… pic.twitter.com/4nC9ZGk0Gq
(C) MARVEL
※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。