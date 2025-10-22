【リボルテック アメイジング・ヤマグチ シンビオート・スパイダーマン】 予約開始：10月28日12時 2026年6月 発売予定 価格：11,000円

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ シンビオート・スパイダーマン」を10月26日12時より予約開始することを発表した。発売は2026年6月を予定しており、価格は11,000円。

本製品は、MARVELよりブラックスーツ姿のスパイダーマンを、同社のアクションフィギュアシリーズ「リボルテック アメイジング・ヤマグチ」で商品化したもの。

アメイジング・ヤマグチではクラシックなデザインに、全身を侵蝕する有機的なディテールを加えて立体化。ウェブのエフェクトパーツは基本的な発射状態に加えて、壁に相手を貼りつけるマグネット付きのネット、両手を覆って拘束する固まりなど、他のフィギュアとの組み合わせを意識したバリエーションでプレイアビリティが広がる内容となっているほか、凶暴な怒り顔や、背中に取り付けるシンビオートエフェクトでスーツの危険性を表現することができる。

また「海洋堂直営店（海洋堂オンラインストア、ホビーロビー東京）」にて購入すると、限定特典として「侵蝕顔」が付属する。

「リボルテック アメイジング・ヤマグチ シンビオート・スパイダーマン」

海洋堂直営店限定特典「侵蝕顔」

仕様：塗装済み完成品 サイズ：全高 約160mm 素材：PVC、ABS、POM 付属品オプションハンド×6オプションフェイス×1シンビオート×2壁拘束ヴェブ×1ウェブ×３ウェブ先端パーツ×1手首拘束ウェブ×1貼り付きウェブx 1ディスプレイスタンド×1＜海洋堂直営店限定特典＞侵蝕顔×1※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません。

(C) MARVEL

※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。