¡¡¡Ö½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¦±äÅÄ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º£Ç£Ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¦¥×¥í¥¢¥ÞÀï¡×¡Ê£²£²Æü¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º£Ç£Ã¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÀï¡£¤³¤³¤Ç¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤â¥×¥í¤¿¤Á¤Î¡¢½ÅÍ×¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤¬¤³¤ÎÆü¤ÏÁª¼êÊÑ¹¹¤¬Â³½Ð¡£¶ìÆù¤Î±¿±Ä¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¡¢Å·ËÜ¥Ï¥ë¥«¡¢ÏÆ¸µ²Ú¡¢°ð³ÀÆáÆà»Ò¤¬¸òÂå¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µ¬Äê¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¥×¥í¥¢¥Þ½Ð¾ìÂÔµ¡¿Í¿ô£´¿Í¤Î¾å¸Â¤ËÅþÃ£¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿û¾ÂºÚ¡¹¤¬¸òÂå¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£µ¨¤Ï½é¤á¤Æ¡×¡Ê£Ê£Ì£Ð£Ç£Á¹Êó¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ÎÁª¼êÃµ¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÏÌîÂô¿¿±û¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¤Æ»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢£¶¿ÍÌÜ¡¦·ê°æ»í¤ÎÊÑ¹¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÂåÌòÃµ¤·¤¬º¤Æñ¤Ë¡£
¡¡¤Þ¤ºèÓÍÕ¥ë¥ß¤ËÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÈÆ±¤¸ÁÈ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºù°æ¿´Æá¤¬¡¢¤½¤Î¼çºÅ¼Ô¤ÎÇÛÎ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ê°æ¤ÎÁÈ¡Ê¥²¥¹¥ÈÁÈ¡Ë¤Ë°ÜÆ°¡£èÓÍÕ¤Î½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºù°æ¤¬È´¤±¤¿¼çºÅ¼ÔÁÈ¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Á´ÁÈ¤Ë¥×¥í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÁÈ¤Ç¤â¥¤¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢¿ÀÃ«¤½¤é¤¬ÅÓÃæ¤Ç¸òÂå¡£·ë¶É¡¢Åö½éÍ½Äê¤Î£¸Áª¼ê¤¬·ç¾ì¤·¡¢±ä¤Ù£¹Áª¼ê¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤Ï²¿¤È¤«Ìµ»ö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸µµð¿Í´ÆÆÄ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¤â»²²Ã¤·¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤é¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¡£