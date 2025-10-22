読者が選ぶ「GLドラマ胸キュン告白シーン」トップ10を発表【モデルプレスランキング】
【モデルプレス＝2025/10/22】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」は、日本歴代GLドラマランキングとして「胸キュン告白・キス・ハグシーン」の3部門で読者アンケートを実施。本記事では「GLドラマ胸キュン告白シーン」トップ10を発表する。
1位：「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」加藤史帆・森カンナ（最終話／MBS）
2位：「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」菅井友香・中村ゆりか（4話／テレビ東京）
3位：「コールミー・バイ・ノーネーム」工藤美桜・尾碕真花（最終話／MBS）
4位：「チェイサーゲームW2 美しき天女たち」菅井友香・中村ゆりか（3話／テレビ東京）
5位：「Love Sea 〜愛の居場所〜」土生瑞穂・川津明日香（SP2／FOD）
6位：「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる2nd Stage」加藤史帆・森カンナ（最終話／MBS）
7位：「おとなになっても」山本美月・栗山千明（最終話／Hulu）
8位：「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる2nd Stage」加藤史帆・森カンナ（5話／MBS）
9位：「トランジットガールズ」伊藤沙莉・佐久間由衣（4話／フジテレビ）
10位：「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」加藤史帆・森カンナ（6話／MBS）
ランキングは、アンケートで読者から寄せられた投票結果、説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部による精査、さらにモデルプレス内の記事への反響などを加味し、決定した。
調査期間：2025年10月1日〜2025年10月6日
回答数：11,787件（性別比：女性83.7％、男性2.7％、回答なし13.6％）
年代内訳：10代12.1％、20代44％、30代29.9％、40代10％、50代3.9％、60代以上0.2％
└うち学生の回答数：3,988件
└内訳：小学生0.3％、中学生4％、高校生36.6％、大学生・専門学生・大学院生59.3％
1位に輝いたのは「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」（MBS／2024年）最終話の告白シーン。後輩・兎田彩香（加藤史帆）に惹かれる気持ちを自覚しながらも過去のトラウマから一歩を踏み出せずにいた先輩・鹿納弘子（森カンナ）。弘子の性格を誰よりも分かっている彩香は、弘子を呼び出し、渾身の力を注いで切実な想いを伝えた。そんな告白に心を動かされた弘子は、彩香にキスを落とし、自身の恋心を打ち明けながら「私はもう大好きな人を失いたくない」と決意するのだった。
＜読者コメント＞
・「好きな人を失った過去から自分の気持ちに蓋をして生きてきた弘子先輩が、彩香の真っ直ぐな気持ちに突き動かされて自分の本当の気持ちを伝えることができた感動的なシーンだから」
・「ついに彩香ちゃんの想いが弘子先輩に通じたシーン。セリフの後のキスにも胸キュンです」
・「彩香ちゃんの真っ直ぐな気持ちが弘子先輩の心を開き、やっと本心が言えた弘子先輩の優しげな顔と一筋の涙は圧巻！全人類観てほしい」
続く2位は「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」（テレビ東京／2024年）4話にて、ゲーム開発会社に勤める春本樹（菅井友香）と元恋人・林冬雨（中村ゆりか）の想いが再び通じ合うシーン。樹に裏切られ憎しみを抱いていた冬雨だったが、その裏切りは自身のためだったことが明らかに。今でも愛していると涙ながらにぶつけ合い結ばれる2人の姿に感動の声が相次いだ。
＜読者コメント＞
・「今まで我慢してきた2人の感情が爆発するシーン。涙なしには観られません」
・「単純な愛の告白に留まらず、2人の誤解が解けて憎しみが愛に変わったシーンでもあったから」
・「お互いの感情が高ぶっているのが伝わって、こちらも感情を動かされた」
3位は「コールミー・バイ・ノーネーム」（MBS／2025年）にて、大学生・世次愛（工藤美桜）と古橋琴葉（尾碕真花）の最終話でのやりとりがランクイン。歩道橋の上で再会し、想いをぶつけ合う愛と琴葉。同性同士で関係性を証明できるものがないとこぼす琴葉に、愛は「死ぬまで証明し続ける」とキスで誓った。特に、過去のトラウマから心を閉ざしていた琴葉が涙ながらに本音を打ち明ける姿に胸を打たれる人が多かった。
＜読者コメント＞
・「飄々としていて自分の気持ちを見せないようにしていた琴葉が、泣きながら自分の想いをぶつけるところ。そして、その告白へのメグち（愛）からの返答が『知ってる』なところもお互いの関係性を感じられてとても好きなシーンだから」
・「自分の気持ちに何層も蓋をしていた琴葉が、メグちの愛でその殻を打ち破った、心が鷲掴みにされるシーンだから」
・「幼い頃のトラウマから人に心を開くのを恐れていた琴葉が最終話にして愛に告白できたシーンに感動しました」
4位は「チェイサーゲームW2 美しき天女たち」（テレビ東京／2024年）3話で描かれた、樹と冬雨の回想シーン。これまで母の言葉に従いながら人生を送ってきた冬雨。樹からの「冬雨のことが好き。キスしてもいい？」という告白にも「普通男と女がするものでしょ？」と返すが、樹に「普通が何かはママが決めるんじゃなくて、冬雨が決めていいんだよ」と言われ、冬雨は自身の心のままに、樹と口づけを交わした。2人が恋人としての始まりを迎えた瞬間に多数のラブコールが寄せられた。
＜読者コメント＞
・「シーズン1では描かれなかった2人の馴れ初めシーンからの告白シーンが最高でした。母に束縛されている冬雨を『普通が何かは冬雨が決めていいんだよ』と優しく包み込む樹の包容力は誰でも惚れてしまうと思います。その後すぐに冬雨にキスしてしまう樹の姿がとても印象的でした」
・「樹の告白で今までママの言葉が絶対的に正しいと信じて生きてきた冬雨が初めて自身の意志で選択することになったこと、同時にいつふゆ（樹＆冬雨）が恋人として発展することになった歴史的な瞬間なので選択しました」
・「冬雨の人生が変わる瞬間でもあり、2人の関係がさらに深まる大事なシーンだと思った」
そして5位は「Love Sea 〜愛の居場所〜」（2025年）SP2（FOD独占配信）から、小椋ふみ（川津明日香）が宇井姫花（土生瑞穂）に想いを伝える場面がランクイン。両片想いという曖昧な関係だった2人が、ふみの勇気ある告白により結ばれ、関係性が発展する。2人の恋が実ったワンシーンに多くの支持が集まった。
＜読者コメント＞
・「ずっと両片想いだった2人。自分の気持ちから目を逸らしてきたふみが前に進む決心をした勇気ある告白にキュンとしたからです」
・「やっと2人が恋人になった瞬間だから」
・「ふみが今まで我慢して抑えこんでいた気持ちをしっかり姫花に伝えられたから」
6位：「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる2nd Stage」加藤史帆・森カンナ（最終話）
＜読者コメント＞
・「すれ違いの末、2人がしっかり向き合ったところがすごく胸に刺さりました」
・「たくさんすれ違ってきた2人の心が通じ合う瞬間に私も心を動かされました。同性愛者だけではなく、異性愛者でもたくさんの人が恋愛をする上で共感できる心のすれ違いだと思います」
・「シーズン2でずっとすれ違っていた2人がやっと本音で言い合うシーンだったので印象的です」
7位：「おとなになっても」山本美月・栗山千明（最終話）
＜読者コメント＞
・「1話の衝撃的な出会いから紆余曲折、あの長い道のりがあったからこそのシーンだと感じた。朱里（栗山千明）の心の底から嬉しそうな表情と、そんな朱里を愛おしそうに見つめる綾乃（山本美月）の表情がとても良かった」
・「これまでもお互いに想いを伝え合っていたけど、最終話では『恋人になってくれる？』『恋人になってください』と言い合ってるのがとても好きです。朱里さんが『恋人になってくれる？』なのに対して、綾乃ちゃんは『恋人になってください』なのが解釈一致すぎました！」
・「いろいろ遠回りしてやっと結ばれたから。2人の表情が本当に嬉しそうでキュンキュンしました」
8位：「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる2nd Stage」加藤史帆・森カンナ（5話）
＜読者コメント＞
・「2人の同棲した始まりをのぞき見した気分になってキュンキュンしたから」
・「緊張しながらも、同棲しようと告白する弘子さんが愛おしい！」
・「弘子さんが『一緒に暮らさない？』と言った後に、彩香ちゃんがハグして『ふつつか者ですがよろしくお願いします』って言った後の弘子さんがめちゃくちゃ可愛くてキュンキュンしたので」
9位：「トランジットガールズ」伊藤沙莉・佐久間由衣（4話）
＜読者コメント＞
・「今まで反抗的な態度だった小百合（伊藤沙莉）が泣きながらゆい（佐久間由衣）に葛藤している気持ちを打ち明ける姿に泣けました」
・「小百合からはっきり告白したわけではないけど、好きだというのが分かる姿が見えたから」
・「これは直接的な告白ではないかもしれませんが『好き』と伝えることだけが告白ではないと個人的には思うので、こちらを選びました。自分の中でも相手に抱いている気持ちが何なのか分からなくて混乱しているという想いをそのままぶつけることで本当の気持ちを知る素敵なシーンです」
10位：「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」加藤史帆・森カンナ（6話）
＜読者コメント＞
・「彩香のガッツにキュンとしました」
・「自分の好きに真っ直ぐで、堂々と伝える彩香ちゃんがかっこよくて大好きです」
・「弘子先輩の過去を知った上での決意の告白はドラマ史に残る最高にかっこいい告白だったと思います」
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「ベストエンタメアワード2025上半期」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。
◆モデルプレスランキング
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「ベストエンタメアワード2025上半期」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
