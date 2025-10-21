¥¬¥ó¥×¥é¡ÖMG ¥¬¥ó¥À¥à¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹¥ë¥×¥¹¡×¤Ï11·î22ÆüÈ¯Çä¡ª BANDAI SPIRITS¡Ö2025Ç¯11·îÈ¯Çä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡×¸ø³«¡Ö30MS ¥Æ¥£¥¢ー¥·¥ã(¥À¥ê¥¢¥¦¥¨¥¢)¡×¤Ï11·î15ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
¡ÖMG 1/100 ¥¬¥ó¥À¥à¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹¥ë¥×¥¹¡×11·î22ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë¾¦ÉÊ¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡ÖMG 1/100 ¥¬¥ó¥À¥à¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹¥ë¥×¥¹¡×¤Ï11·î22Æü¡¢¡ÖHG 1/144 ¥¶¥¯(GQ)¡×¤Ï11·î8Æü¡¢¡ÖHG 1/144 ¥â¥ó¥ー¥í¥Ç¥£(598µ¡)/¥â¥ó¥ー¥¯¥é¥Ö¥í¥Ç¥£¡×¤Ï11·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Èþ¾¯½÷¥×¥é¥â¡Ö30MS¡×¤è¤ê¡Ö30MS ¥Æ¥£¥¢ー¥·¥ã(¥À¥ê¥¢¥¦¥¨¥¢)[¥«¥éーB]¡×¤ä¡Ö30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È21(¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥³¥¹¥Á¥åー¥à)[¥«¥éーB]¡×¤Ï11·î15Æü¡¢¡Ö30MF¡×¤è¤ê¡Ö30MF ¥É¥é¥´¥Ë¥¢¥Ê¥¤¥È¡×¤â11·î15Æü¤ÎÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖHG 1/144 ¥¶¥¯(GQ)¡×11·î8ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
¡ÖHG 1/144 ¥â¥ó¥ー¥í¥Ç¥£(598µ¡)/¥â¥ó¥ー¥¯¥é¥Ö¥í¥Ç¥£¡×11·î1ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
¡Ö30MS ¥Æ¥£¥¢ー¥·¥ã(¥À¥ê¥¢¥¦¥¨¥¢)[¥«¥éーB]¡×11·î15ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
¡Ö30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È21(¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥³¥¹¥Á¥åー¥à)[¥«¥éーB]¡×11·î15ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
¡Ö30MF ¥É¥é¥´¥Ë¥¢¥Ê¥¤¥È¡×11·î15ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
(C)BANDAI SPIRITS 2021
(C)BANDAI SPIRITS 2023