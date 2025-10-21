俳優のトム・ホランド（29）は、ダニエル・クレイグ（57）の後任としてジェームズ・ボンド役に起用される可能性が噂されていたが、マーベルとの契約によりその道は閉ざされていると報じられている。契約では、スパイダーマン役を凌ぐような役柄を演じることは禁じられているという。



【写真】有力な対抗馬はスーパーマン俳優

英「ザ・サン・オン・サンデー」紙によると、関係者は「トムは2人のスーパーヒーローを演じることはできません。それは実現しませんよ」と語っている。新たなボンド役の候補にはヘンリー・カヴィル、テオ・ジェームズ、アーロン・テイラー＝ジョンソン、カラム・ターナーなどの名前が挙がっている。



トム自身は以前、ボンド役に前向きな姿勢を見せており、ボンド役を得ることは「キャリアの頂点だ」と述べていた。YouTubeでゴードン・ラムジーと対談した際に、ラムジーから「もしあの役を得たら、君の人生はどうなると思う?まず間違いなくそのチャンスは嬉しいよね?」と尋ねられると、トムは「若い英国人俳優にとって、それはこの業界でのキャリアの頂点だ。僕はすでに世界一幸運な奴だと思っている。今のキャリアは夢にも思わなかったからね」と答えていた。



なお、第26作目となる007映画は、2026年4月に英国パインウッド・スタジオで撮影開始予定。監督は「デューン」シリーズのドゥニ・ヴィルヌーヴ、脚本は「ピーキー・ブラインダーズ」のスティーヴン・ナイト氏が担当し、物語は人工知能（AI）の脅威を中心に展開される。



