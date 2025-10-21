Mnet新オーディション番組「STEAL HEART CLUB」日本人参加者4人から“覚悟の一言”到着
【モデルプレス＝2025/10/21】ABEMAでは、Mnetの新オーディション番組『STEAL HEART CLUB』を10月21日よる10時より日韓同時・国内独占無料放送開始。第1話の放送を前に、日本人参加者4人から“覚悟の一言”が到着した。
【写真】「STEAL HEART CLUB」参加者たちのパフォーマンス一部公開
同番組は、ドラム、ベース、ギター、キーボード、ボーカルなどのバンドポジションで集まった参加者たちが、それぞれの音楽と感情、そして熱い青春を武器に最後のヘッドライナーバンドになるために熾烈なサバイバルを繰り広げる、グローバルバンドメイキングプロジェクト。『BOYS PLANET』シリーズや『I-LAND』シリーズなど、数々のオーディション番組を手がけてきたMnetが番組の企画・制作を担当し、カカオエンターテインメントが楽曲の流通と番組で誕生したバンドのアルバム企画・制作、そしてマネジメントを担当することが発表され、2社のタッグにも注目が集まっている。
参加者はバンドの核心ポジションであるギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボードそれぞれ10人ずつ、合計50人が参加し、スクールバンド出身からインディーズミュージシャン、アイドルグループ出身者、グローバル実力派のインフルエンサーまで、多彩な経歴をもつ人物が勢揃い。日本人参加者も4人おり、多様な参加者たちが作り出す新しい組み合わせも見どころとなっている。
番組の単独MCには『女神降臨』や『瑞草洞＜ソチョドン＞』など話題作に出演する女優のムン・ガヨンが就任。さらにCNBLUEのジョン・ヨンファ、PEPPERTONESのイ・ジャンウォン、ソヌ・ジョンア、そしてWanna One出身のハ・ソンウンがディレクターとして参加する。2025年終盤の大型プロジェクトとなる『STEAL HEART CLUB』。最後のヘッドライナーバンドメンバーの座をかけて競う、少年たちの熱きサバイバルは、10月21日夜10時より「ABEMA」にて日韓同時・国内独占無料放送となる。
【ケイテン】
メインポジション：ギター
生年月日：2006年12月4日
覚悟の一言：弾く速度が速すぎて未来からクレームが来ます。
【カズキ】
メインポジション：ドラム
生年月日：2006年6月5日
覚悟の一言：叩きすぎて近所のWi-Fiが乱れるかもしれません。
【ハギワ】
メインポジション：ドラム
生年月日：2022.11.23
覚悟の一言：え？顔がちょっと怖いって？ハギワぜんっぜん怖くないよ！楽しいドラム叩くんやから！
【マーシャ】
メインポジション：ベース
生年月日：2002.10.28
覚悟の一言：低音で世界を揺らし、あなたの心もついでに揺らします。
【Not Sponsored 記事】
【写真】「STEAL HEART CLUB」参加者たちのパフォーマンス一部公開
◆Mnet新オーディション番組「STEAL HEART CLUB」放送スタート
同番組は、ドラム、ベース、ギター、キーボード、ボーカルなどのバンドポジションで集まった参加者たちが、それぞれの音楽と感情、そして熱い青春を武器に最後のヘッドライナーバンドになるために熾烈なサバイバルを繰り広げる、グローバルバンドメイキングプロジェクト。『BOYS PLANET』シリーズや『I-LAND』シリーズなど、数々のオーディション番組を手がけてきたMnetが番組の企画・制作を担当し、カカオエンターテインメントが楽曲の流通と番組で誕生したバンドのアルバム企画・制作、そしてマネジメントを担当することが発表され、2社のタッグにも注目が集まっている。
番組の単独MCには『女神降臨』や『瑞草洞＜ソチョドン＞』など話題作に出演する女優のムン・ガヨンが就任。さらにCNBLUEのジョン・ヨンファ、PEPPERTONESのイ・ジャンウォン、ソヌ・ジョンア、そしてWanna One出身のハ・ソンウンがディレクターとして参加する。2025年終盤の大型プロジェクトとなる『STEAL HEART CLUB』。最後のヘッドライナーバンドメンバーの座をかけて競う、少年たちの熱きサバイバルは、10月21日夜10時より「ABEMA」にて日韓同時・国内独占無料放送となる。
◆日本人参加者プロフィール＆コメント
【ケイテン】
メインポジション：ギター
生年月日：2006年12月4日
覚悟の一言：弾く速度が速すぎて未来からクレームが来ます。
【カズキ】
メインポジション：ドラム
生年月日：2006年6月5日
覚悟の一言：叩きすぎて近所のWi-Fiが乱れるかもしれません。
【ハギワ】
メインポジション：ドラム
生年月日：2022.11.23
覚悟の一言：え？顔がちょっと怖いって？ハギワぜんっぜん怖くないよ！楽しいドラム叩くんやから！
【マーシャ】
メインポジション：ベース
生年月日：2002.10.28
覚悟の一言：低音で世界を揺らし、あなたの心もついでに揺らします。
【Not Sponsored 記事】