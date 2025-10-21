手もみセラピストの音琶麗菜氏がひもとく！『便秘解消！手をもむだけで、本当に効いた！妊婦さんや子供にもおすすめ！』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「便秘解消！手をもむだけで、本当に効いた！妊婦さんや子供にもおすすめ！」と題した動画で、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、便秘に向けた手もみセラピーの要点をやさしく整理している。視聴者からのリクエストに応える形で、日常に取り入れやすい手順と注意点がまとめられているのが特徴だ。
便秘には大きく4タイプがあるとし、「大腸の機能が低下することによる弛緩性便秘」が最も多いと語る。便がたまりやすい部位としてS字結腸に注目し、対応する反射区の位置を示したうえで、左手のみで探すことを強調している。
押し方は、左手の薬指の延長線上にある「少し引っかかる硬さ」を目印に、爪の角を使って手前に引くように斜め下へ刺激するスタイルだ。目安は「1回につき7秒」を「5回」ほど。位置は少しずつずらしながら全体を丁寧に触れる。硬さを感じる場合は温めてから行うと取り入れやすく、強い痛みがあるときは無理をしない姿勢を勧めている。
タイミングとしては朝がおすすめとし、起床後にコップ1杯の水を飲んでから行う流れを提案。人によっては変化を感じやすいことがあるため、すぐにトイレへ行ける環境で行う配慮にも触れている。反射区の見つけ方や角度は、動画内の手元の動きが分かりやすい。文章だけではつかみにくい指の入れ方も映像で理解しやすいので、実際の押し込み方を確認してから取り入れるとよい。
ここで取り上げた論点は、生活リズムに沿ってセルフケアを組み立てたい人に有用だ。無理のない圧で、毎朝の習慣に落とし込みやすい手順として紹介されている点が印象的である。さらに詳しい位置の探し方や圧の方向は動画内で示されているため、手元の動きを確認しつつ自分のペースで試すと安全で続けやすい。
本編は、家族のセルフケアとして手もみを取り入れたい人にとって、具体的な手順と配慮点が得られるため有用な指針となるはずだ。
チャンネル情報
手もみセラピストの音琶麗菜です^_^たった７秒！誰でも簡単！手のひらを押すだけの健康法「いつでも、どこでも、手もみセラピー」を提供しています。この手もみセラピーが、あなたの元気のお役に立ちますように☆