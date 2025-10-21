令和ロマン・松井ケムリ、福留光帆は「若干（相方の）くるまに似てます」
お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ（32歳）が、10月20日に放送されたラジオ番組「GURU GURU！」（J-WAVE）に出演。水曜レギュラーとして共演しているタレント・福留光帆について「若干（相方の）くるまに似てます」と語った。
10月から水曜レギュラーとして出演している令和ロマン・松井ケムリが、今週1週間各曜日に出演することになり、冒頭からかが屋・加賀翔と、木曜レギュラーのエバースが「笑点」で物議を醸した件についてトークを展開。
その後、加賀がケムリに、水曜レギュラーのパートナーでもある福留光帆について「どうなの？」とたずねると、ケムリは「福留さんは本当によくしゃべりますよね。そういう意味では若干（相方の）くるまに似てますもん、福留さんって。狂ったように喋ってる。福留さんとの回でも言ってますけど、打ち合わせでずっと喋ってるんです、本当に」とコメント。
加賀も「あれひどい、あれひどいよね。もったいなさすぎて」と話し、ケムリも「（明石家）さんまさんってこんな感じだったのかな」と思うと語る。
加賀は「たしかに。こわい。ちょっと落ち込む夜あるもん。福留見てて。俺もこれくらい現場で喋った方が……って」と語った。
