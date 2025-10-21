この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ナナジャパ」が、「【宮粼勤事件】 チャプター2 ※残酷な欲望で女児遺体を切断【東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件】」と題した動画を公開。昭和の終わりから平成の初めにかけて日本社会を震撼させた、東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の犯人・宮崎勤の異常な犯行の続編を解説した。



動画では、3人目の被害者となった4歳のCちゃんの事件が語られる。1988年12月9日、Cちゃんは埼玉県川越市の自宅前で宮崎に誘拐された。宮崎は「暖かい所に寄っていかない？」などと声をかけ、少女を車に乗せたという。その後、埼玉県飯能市の駐車場で少女を殺害。遺体と衣服を付近の山林に遺棄した。この遺体は6日後に発見されたが、その際、宮崎の車が脱輪し、助けてくれた会社員が車種を「トヨタカローラ?」と誤認して証言したため、捜査は難航したと解説される。



さらに宮崎の犯行はエスカレートする。1989年2月、宮崎は殺害現場から持ち帰ったCちゃんの遺骨を自宅の畑で燃やし、その遺骨と少女の衣類やサンダルの写真などを段ボール箱に入れ、被害者宅のドアの前に置くという凶行に及んだ。加えて、「今田勇子」という偽名を使い、被害者宅や朝日新聞社に犯行声明文を送り付け、捜査をかく乱させた。その声明文には「生き返られると困るので遺体を縛り、化けて出ては困るので衣類を四方に捨てた」といった常軌を逸した内容が記されていたという。



動画はその後、4人目の被害者となった5歳のDちゃんの事件へと続く。宮崎は公園で少女を物色し、「写真を撮ってあげるよ」と声をかけて誘拐。車内で殺害後、遺体を自宅に持ち帰りバラバラに切断した。その異常な行動は、日本犯罪史に残る凶悪事件として今なお語り継がれている。